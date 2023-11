Is post-nasale drip in COVID-symptoom?

Yn 'e midden fan' e oanhâldende COVID-19-pandemy is it krúsjaal om op 'e hichte te bliuwen oer de ferskate symptomen ferbûn mei it firus. Wylst koarts, hoest en koartheid fan sykheljen breed erkend wurde as mienskiplike symptomen, hat d'r wat betizing west oer de fraach oft post-nasale drip ek in teken is fan COVID-19. Litte wy yn dit ûnderwerp ferdjipje en wat ljocht skine oer de saak.

Post-nasale drip ferwiist nei de betingst dêr't oerstallige slym accumulearret yn 'e rêch fan' e kiel en nasale passaazjes, dy't liedt ta in konstante needsaak om de kiel of hoest te wiskjen. It wurdt faak feroarsake troch allergyen, sinus-ynfeksjes, of sels de mienskiplike kjeld. It is lykwols wichtich om te notearjen dat post-nasale drip allinich gjin definityf symptoom is fan COVID-19.

Neffens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) omfetsje de meast foarkommende symptomen fan COVID-19 koarts, hoest en koartheid fan sykheljen. Dizze symptomen wurde typysk begelaat troch wurgens, spier- of lichempijn, keelpijn, en ferlies fan smaak of geur. Wylst post-nasale drip kin foarkomme yn guon gefallen fan COVID-19, wurdt it net beskôge as in primêr symptoom.

FAQ:

F: Kin post-nasale drip in symptoom wêze fan COVID-19?

A: Wylst post-nasale drip kin foarkomme yn guon gefallen fan COVID-19, wurdt it net beskôge as in primêr symptoom. Koorts, hoest, en koartheid fan sykheljen binne de meast foarkommende symptomen ferbûn mei it firus.

F: Wat binne de primêre symptomen fan COVID-19?

A: De primêre symptomen fan COVID-19 omfetsje koarts, hoest, en koartheid fan sykheljen. Oare mienskiplike symptomen omfetsje wurgens, spier- of lichempijn, keelpijn, en ferlies fan smaak of geur.

F: Wat feroarsake post-nasale drip?

A: Post-nasale drip kin wurde feroarsake troch allergyen, sinus-ynfeksjes, of de mienskiplike kjeld. It bart as oermjittige slym accumulearret yn 'e rêch fan' e kiel en nasale passaazjes.

F: Moat ik my soargen meitsje as ik postnasale drip haw?

A: As jo ​​​​postnasale drip ûnderfine sûnder oare COVID-19-symptomen, is it net wierskynlik in reden foar soarch. As jo ​​​​lykwols ekstra symptomen ûntwikkelje of net wis binne, is it oan te rieden om in sûnenssoarch professional te rieplachtsjen foar begelieding.

Ta beslút, hoewol post-nasale drip kin foarkomme yn guon gefallen fan COVID-19, wurdt it net beskôge as in primêr symptoom. As jo ​​​​postnasale drip ûnderfine sûnder oare symptomen, is it wierskynliker feroarsake troch oare faktoaren lykas allergyen of in gewoane verkoudheid. It is lykwols altyd wichtich om wach te bliuwen en in sûnenssoarch professional te rieplachtsjen as jo soargen hawwe of ekstra symptomen ûntwikkelje.