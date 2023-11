Produsearret Pfizer noch COVID-faksin?

Yn 'e wrâldwide striid tsjin' e COVID-19-pandemy hawwe farmaseutyske bedriuwen in krúsjale rol spile yn it ûntwikkeljen en produsearjen fan faksins. Pfizer, ien fan 'e liedende faksinfabrikanten, stie oan' e foargrûn fan dizze striid. Mar om't de pandemy trochgiet te evoluearjen, freegje in protte minsken har ôf oft Pfizer it COVID-faksin noch aktyf produsearret. Lit ús ris efkes neier sjen.

De hjoeddeistige status fan Pfizer's Covid Vaccine Manufacturing

Fanôf no produseart Pfizer yndie noch it COVID-faksin. It bedriuw hat ûnfoldwaande wurke om te foldwaan oan 'e wrâldwide fraach nei faksins en hat syn produksjemooglikheden opknapt om in fêste oanbod te garandearjen. It faksin fan Pfizer, ûntwikkele yn gearwurking mei BioNTech, hat bewiisd heul effektyf te wêzen yn it foarkommen fan COVID-19 en hat autorisaasje foar needgebrûk krigen yn ferskate lannen.

FAQ

F: Hoefolle doses fan it Pfizer COVID-faksin kinne wurde produsearre?

A: Pfizer hat oanjûn dat it fan doel is om oant 3 miljard doses fan har COVID-faksin yn 2021 te produsearjen.

F: Binne d'r problemen mei leveringsketen dy't ynfloed hawwe op de faksinproduksje fan Pfizer?

A: Lykas elke grutskalige produksjeproses, hat Pfizer wat útdagings te krijen yn har oanbodketen. It bedriuw hat lykwols aktyf wurke om dizze problemen oan te pakken en hat wichtige foarútgong makke yn it garandearjen fan in soepel produksje- en distribúsjeproses.

F: Wurket Pfizer gear mei oare bedriuwen om faksinproduksje te ferheegjen?

A: Ja, Pfizer hat gearwurke mei ferskate kontraktfabrikanten om har produksjekapasiteit út te wreidzjen. Dizze gearwurkings hawwe holpen Pfizer har ynspanningen foar faksinproduksje op te skaaljen en te foldwaan oan 'e wrâldwide fraach.

F: Binne d'r plannen om de produksje fan it Pfizer COVID-faksin te stopjen?

A: Op it stuit binne d'r gjin oanwizings dat Pfizer fan plan is de produksje fan har COVID-faksin te stopjen. It bedriuw bliuwt ynsette foar it produsearjen en leverjen fan faksins om te helpen by it bestriden fan 'e oanhâldende pandemy.

Ta beslút, Pfizer produsearret aktyf it COVID-faksin en hat fleurich wurke om te foldwaan oan 'e wrâldwide fraach. Mei har oanhâldende ynspanningen en gearwurkingsferbannen is it bedriuw fan doel in fêste oanbod fan faksins te garandearjen om te helpen in ein oan 'e pandemy te meitsjen.