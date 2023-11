Is Pfizer COVID-faksin net mear autorisearre?

Yn in resinte weach fan ferkearde ynformaasje dy't sirkulearje op sosjale mediaplatfoarms, binne oanspraken ûntstien dy't suggerearje dat it Pfizer-BioNTech COVID-19-faksin net mear autorisearre is foar gebrûk. Dizze geroften hawwe betizing en soargen feroarsake ûnder persoanen dy't it faksin hawwe krigen of binne pland om te ûntfangen. It is lykwols wichtich om te ferdúdlikjen dat dizze oanspraken folslein falsk binne.

It Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin, ûntwikkele troch Pfizer yn gearwurking mei BioNTech, bliuwt autorisearre foar needgebrûk troch ferskate regeljouwingsorganen wrâldwiid, ynklusyf de US Food and Drug Administration (FDA), it European Medicines Agency (EMA), en de wrâld Health Organization (WHO). Dizze organisaasjes hawwe de gegevens oer feiligens en effektiviteit fan it faksin yngeand hifke foardat se autorisaasje ferliend.

De betizing kin ûntstien wêze troch it ferrinnen fan 'e autorisaasje foar needgebrûk (EUA) foar it faksin Pfizer-BioNTech yn' e Feriene Steaten. It is lykwols krúsjaal om te notearjen dat it ferfallen fan 'e EUA net betsjuttet dat it faksin net mear autorisearre is. Ynstee betsjuttet it dat it faksin is oergien fan in status foar needgebrûk nei in folsleine goedkarringstatus.

FAQ:

F: Wat betsjut autorisaasje foar needgebrûk?

A: Fergunning foar needgebrûk is in regeljouwingmeganisme dat it brûken fan medyske produkten mooglik makket, lykas faksins, tidens needgevallen foar folkssûnens. It soarget derfoar dat potinsjeel libbensbesparjende behannelingen rap beskikber steld wurde kinne, sels foar it foltôgjen fan alle tradisjonele regeljouwingseasken.

F: Is it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin folslein goedkard?

A: Ja, it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin hat folsleine goedkarring krigen fan ferskate regeljouwende ynstânsjes, ynklusyf de FDA, EMA, en WHO. It hat strange testen en evaluaasje ûndergien om de feiligens en effektiviteit te garandearjen.

F: Is it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin noch effektyf?

A: Ja, it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin hat bewiisd heul effektyf te wêzen yn it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje, slimme sykte en sikehûsopname. Tal fan stúdzjes en real-world gegevens hawwe konsekwint oantoand syn effektiviteit.

Ta beslút, de oanspraken dy't suggerearje dat it Pfizer-BioNTech COVID-19 faksin net mear autorisearre is folslein falsk. It faksin bliuwt autorisearre foar needgebrûk en hat folsleine goedkarring krigen fan regeljouwende ynstânsjes wrâldwiid. It is krúsjaal om te fertrouwe op krekte ynformaasje fan fertroude boarnen en rieplachtsje sûnenssoarch professionals foar alle soargen of fragen oangeande COVID-19 faksins.