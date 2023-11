Is Moderna net mear autorisearre?

Resinte geroften dy't sirkulearje op sosjale media hawwe soargen makke oer de autorisaasjestatus fan it Moderna COVID-19-faksin. As antwurd op dizze oanspraken binne wy ​​fan doel om krekte ynformaasje te leverjen en elke betizing oer de saak te ferdúdlikjen.

Autorisaasje Status

Yn tsjinstelling ta de geroften is it Moderna-faksin noch altyd autorisearre foar needgebrûk troch ferskate regeljouwingsorganen, ynklusyf de US Food and Drug Administration (FDA), it European Medicines Agency (EMA), en de World Health Organization (WHO). Dizze organisaasjes hawwe de gegevens oer feiligens en effektiviteit fan it faksin yngeand hifke foardat se autorisaasje ferliend.

It is wichtich om te merken dat autorisaasje gjin permaninte goedkarring betsjut. Fergunning foar needgebrûk makket it mooglik om faksinen te fersprieden en te behearjen tidens needgevallen foar folkssûnens, lykas de oanhâldende COVID-19-pandemy. De autorisaasjestatus wurdt regelmjittich hifke en bywurke op basis fan nije gegevens en opkommende bewiis.

Effektiviteit en feiligens

It Moderna-faksin hat in hege effektiviteit oantoand by it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje. Klinyske proeven hawwe oantoand dat it sawat 94% effektyf is yn it foarkommen fan symptomatyske COVID-19, mei noch hegere effektiviteit tsjin slimme gefallen fan 'e sykte. It faksin is ek feilich bewiisd, mei allinich mylde en tydlike side-effekten rapporteare yn 'e mearderheid fan ûntfangers.

FAQ

F: Wat betsjut "autorisaasje"?

A: Autorisaasje ferwiist nei de goedkarring ferliend troch regeljouwingsorganen om de distribúsje en administraasje fan in faksin mooglik te meitsjen tidens in need foar folkssûnens. It is basearre op in yngeande evaluaasje fan gegevens oer feiligens en effektiviteit.

F: Kin de autorisaasjestatus feroarje?

A: Ja, de autorisaasjestatus wurdt regelmjittich hifke en bywurke op basis fan nije gegevens en opkommende bewiis. It kin wizige of ynlutsen wurde as it nedich is.

F: Is it Moderna-faksin noch autorisearre?

A: Ja, it Moderna-faksin is noch autorisearre foar needgebrûk troch regeljouwende ynstânsjes lykas de FDA, EMA, en WHO.

F: Is it Moderna-faksin effektyf en feilich?

A: Ja, it Moderna-faksin hat in hege effektiviteit oantoand by it foarkommen fan COVID-19-ynfeksje en is feilich bewiisd mei allinich mylde en tydlike by-effekten rapporteare.

It is krúsjaal om te fertrouwen op krekte ynformaasje fan fertroude boarnen as it giet om saken foar folkssûnens. Ferkearde ynformaasje kin liede ta ûnnedige panyk en betizing. Wês der wis fan, it Moderna-faksin bliuwt autorisearre en bliuwt in fitale rol spielje yn 'e bestriding fan' e COVID-19-pandemy.