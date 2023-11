Is Mcdonalds riker dan Walmart?

Is McDonald's riker dan Walmart?

Yn 'e wrâld fan detailhannel en fastfood steane twa behemoths út: McDonald's en Walmart. Beide bedriuwen binne húsnammen wurden, mar as it giet om finansjele macht, wa komt der dan út? Litte wy de sifers tichterby besjen en sjen oft wy kinne bepale hokker fan dizze reuzen wirklik de rykste is.

De finansjele slach

McDonald's, de byldbepalende fastfoodketen, hat in yndrukwekkende wrâldwide oanwêzigens mei mear dan 38,000 restaurants yn mear dan 100 lannen. Oan 'e oare kant hat Walmart, de grutste retailer fan' e wrâld, mear dan 11,000 winkels yn 27 lannen. Mei sokke grutte netwurken is it gjin wûnder dat dizze bedriuwen substansjele ynkomsten generearje.

Wat ynkomsten oanbelanget, hat Walmart konsekwint it boppeste plak hâlden. Yn it begruttingsjier 2020 rapportearre Walmart in skriklike $ 524 miljard oan ynkomsten, wêrtroch it it grutste bedriuw fan 'e wrâld is troch ynkomsten. McDonald's, wylst noch yndrukwekkend, rapportearre in legere ynkomsten fan $ 21 miljard yn itselde jier.

As it giet om profitabiliteit, nimt McDonald's lykwols de lieding. Yn 2020 rapportearre McDonald's in netto ynkommen fan $ 4.73 miljard, wylst Walmart's netto ynkommen $ 14.88 miljard wie. Dit jout oan dat McDonald's effisjinter is yn it konvertearjen fan har ynkomsten yn winst.

FAQ

F: Wat is ynkomsten?

A: Ynkomsten ferwiist nei it totale bedrach jild dat in bedriuw fertsjinnet út har saaklike aktiviteiten, lykas ferkeap fan produkten of tsjinsten.

F: Wat is netto ynkommen?

A: Netto ynkommen, ek bekend as winst of netto winst, is it bedrach fan jild dat in bedriuw hat oerbleaun nei it ôflûken fan alle útjeften fan har ynkomsten.

F: Bepale ynkomsten de rykdom fan in bedriuw?

A: Ynkomsten is in wichtige yndikator fan 'e finansjele prestaasjes fan in bedriuw, mar it bepaalt har rykdom net direkt. Profitabiliteit en oare faktoaren spylje ek in wichtige rol.

F: Hokker bedriuw hat in gruttere merkkapitalisaasje?

A: Op dit stuit hat Walmart in gruttere merkkapitalisaasje dan McDonald's. Merkkapitalisaasje is de totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw op' e beurs.

yn Konklúzje

Wylst Walmart McDonald's oertreft yn termen fan ynkomsten, blykt McDonald's mear rendabel te wêzen. Beide bedriuwen binne sûnder mis krêftige spilers yn har respektive yndustry, mar as it giet om it bepalen fan de rykste, hinget it úteinlik ôf fan 'e brûkte metryske. Hoe dan ek, it is dúdlik dat sawol McDonald's as Walmart opmerklik finansjeel súkses hawwe berikt.