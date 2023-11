De folle ferwachte iQOO 12 is gearwurkje foar syn lansearring yn Yndia op desimber 12. As de opfolger fan 'e iQOO 11, is dit smartphone ynsteld om de Yndiaanske merk te revolúsjonearjen as it earste apparaat dat de krêftige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipset hat.

Mei syn resinte lansearring yn Sina hat de iQOO 12 al de oandacht fan tech-entûsjasters ferovere. Mei in skitterend 6.78-inch display, leveret de tillefoan skerpe ôfbyldings mei in yndrukwekkende resolúsje fan 1,260 × 2,800 piksels. Mei in glêde 144Hz ferfarskingsfrekwinsje en HDR10+-stipe kinne brûkers in ferbettere besjenûnderfining ferwachtsje.

De kamera-opset op 'e iQOO 12 is neat minder as yndrukwekkend. Mei in 50-megapixel haadkamera, in 64-megapixel telefoto-lens mei 100x digitale zoommooglikheden, en in 50-megapixel ultra-wide-angle lens, kinne brûkers elk yngewikkeld detail mei presys fêstlizze. Derneist is de tillefoan foarsjoen fan in 16-megapixel frontkamera foar prachtige selfies en fideoproppen.

Opslachwize biedt de iQOO 12 in ongelooflijke 1TB oan opslachromte, wêrtroch brûkers al har gegevens kinne opslaan sûnder beheiningen. Ferbiningsopsjes en sensoren binne op par mei it hege ein iQOO 12 Pro-model, en soargje foar naadloos gebrûk en gemak. De tillefoan hat ek in fingerprint-lêzer yn it display en stipet gesichtsûntskoatteljen foar tafoege feiligens.

Om by te hâlden mei de easken fan moderne brûkers, is de iQOO 12 foarsjoen fan in robúste 5,000mAh batterij. Wat mear is, it stipet supersnelle 120W opladen, wêrtroch brûkers de tillefoan yn gjin tiid kinne opladen.

Yn termen fan prizen biedt de iQOO 12 ferskate konfiguraasjes. It basismodel, mei 12GB RAM en 256GB opslach, begjint op in priis fan CNY 3,999 (sawat Rs. 45,000). De 16GB RAM + 512GB opslachferzje wurdt priis op CNY 4,299 (sawat Rs. 50,000), en de top-of-the-line 16GB RAM + 1TB opslachfariant kostet CNY 4,699 (sawat Rs. 53,000). De tillefoan sil beskikber wêze foar foarbestellingen yn Sina, mei ferkeap fan 14 novimber.

Meitsje jo klear as de iQOO 12-searje is ynsteld om har grutte yngong te meitsjen yn 'e Yndiaanske merk op desimber 12. Wês ree om de krêft en ynnovaasje fan' e Snapdragon 8 Gen 3-chipset yn Yndia foar it earst te belibjen.

FAQ:

F: Hokker chipset hat de iQOO 12?

A: De iQOO 12 is it earste smartphone yn Yndia mei de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chipset.

F: Wat is de priis fan 'e iQOO 12?

A: De priis foar de iQOO 12 begjint fan CNY 3,999 (sawat Rs. 45,000) foar it basismodel mei 12GB RAM en 256GB opslach.

F: Stipe de iQOO 12 snel opladen?

A: Ja, de iQOO 12 stipet supersnelle 120W opladen.

F: Wannear sil de iQOO 12 yn Yndia wurde lansearre?

A: De iQOO 12 is pland om op 12 desimber yn Yndia te lansearjen.