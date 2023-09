Apple sil iPhone 15 frijlitte mei upgrades en ferhege prizen

Apple is ynsteld om tiisdei har lêste smartphone, de iPhone 15, te lansearjen. Analysten foarsizze dat it nije model sil komme mei ferskate upgrades, mar ek ferhege prizen foar bepaalde ferzjes. Neist de iPhone 15 wurdt ferwachte dat Apple ek nije ferzjes fan 'e Apple Watch en AirPods sil ûntbleate.

Neffens rapporten sil de iPhone 15 in ferbettere kamera en in USB-C-oplaadpoarte hawwe. Wylst de prizen fan 'e standert iPhone 15 en iPhone 15 Plus ûnferoare sille bliuwe, wurde de topmodellen, de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, ferwachte in signifikante priisferheging te sjen. De iPhone 15 Pro koe in priisferheging sjen fan maksimaal $ 100, wêrtroch syn totale priis op $ 1,099 bringt, wylst de iPhone 15 Pro Max in sprong kin sjen fan maksimaal $ 200, oant in priis fan $ 1,299.

De djoerdere ferzjes fan 'e iPhone 15 sille útwreide opslach, langere batterijlibben, rappere gegevensoerdrachtsnelheden en titaniumframes oanbiede. Apple hopet konsuminten te riden nei dizze djoerdere opsjes. De Pro-modellen sille ek rinne op 'e nije A17 Bionic-chipsetprosessor.

Alle ferzjes fan 'e iPhone 15 sille in USB-C-oplaadpoarte omfetsje, wat fleksibiliteit biedt foar konsuminten dy't net-Apple-laders leaver hawwe. In oare nije funksje is it Dynamic Island, in seksje oan 'e boppekant fan' e display dy't warskôgings of foarútgongsupdates leveret.

Apple's CEO, Tim Cook, hat oanjûn dat de iPhone in yntegraal diel wurden is fan it libben fan minsken, om't it wichtige ynformaasje opslacht lykas sûnens- en bankgegevens en wurdt brûkt foar betellingen. Nettsjinsteande dit hat Apple te krijen mei in langere delgong yn iPhone-ferkeap, lykas te sjen yn it resinte earningsrapport wêr't iPhone-ynkomsten 2.4% foelen yn ferliking mei deselde perioade it foarige jier.

De oankundiging fan iPhone 15 sil plakfine op tiisdei om 1 oere ET en kin online wurde besjoen op 'e Apple-webside. De nije iPhone wurdt ferwachte om 22 septimber te ferkeapjen.

