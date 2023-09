Apple kundiget iPhone 15 prizen en beskikberens oan

By

Apple hat de prizen en beskikberens fan har nije iPhone 15-modellen iepenbiere. De iPhone 15 Pro Max sil begjinne by $ 1,199 yn 'e FS mei 256 GB opslach, wylst de lytsere iPhone 15 Pro sil begjinne by $ 999 mei 128 GB opslach. De 128GB-konfiguraasje foar de iPhone 14 Pro Max sil net mear te keap wêze.

Alle nije iPhone 15-modellen sille te krijen wêze foar bestelling fan freed 15 septimber, en sille op freed 22 septimber lansearje yn mear dan 40 lannen en regio's.

Neist de ynformaasje oer prizen en beskikberens, binne d'r geroften dat de iPhone 15 Pro oant 10 prosint lichter kin wêze dan de iPhone 14 Pro fanwegen in nij midframe makke fan Grade 5 titanium. MacRumors hat de krekte dimensjes krigen fan 'e iPhone 15-modellen.

Apple's evenemint is pland foar tiisdei 12 septimber om 10 oere Pacific Time. It evenemint sil live wurde útstjoerd op YouTube en op Apple's webside. Fans fan lytsere tillefoans kinne teloarsteld wêze, om't geroften suggerearje dat de iPhone Mini nei syn trijejierrige run stoppe kin wurde.

Apple retailpersoniel wurdt nei alle gedachten oplaat om klanten te ynformearjen oer de oerstap nei USB-C-oplaadaccessoires foar de iPhone 15-searje. Klanten sille wurde warskôge dat besteande Lightning-oplaadkabels net kompatibel binne mei de nije apparaten.

Mei de oankundiging fan prizen en beskikberens kinne Apple-fans har no tariede om har nije iPhone 15-modellen te bestellen en de lêste funksjes en ferbetteringen te belibjen oanbean troch Apple's flaggeskip-smartphones.

Definysjes:

- iPhone 15: De lêste smartphone-searje útbrocht troch Apple.

- iPhone 15 Pro Max: It gruttere en mear avansearre model fan 'e iPhone 15-searje.

- iPhone 15 Pro: It lytsere en mear betelbere model fan 'e iPhone 15-searje.

- Grade 5 titanium: In soarte fan titanium alloy bekend om syn sterkte en lichtgewicht eigenskippen.

boarnen: Apple Nijs, MacRumors