Apple yntroduseart iPhone 15 Pro mei A17 Pro-chip: rapper prestaasjes en Raytracing-mooglikheid

Apple hat de lêste tafoeging oan har iPhone-opstelling ûntbleate, de iPhone 15 Pro, mei de krêftige A17 Pro-chip. Dizze nije Apple Silicon-chip wurdt produsearre mei in nijsgjirrich proses fan 3 nanometer en hat in yndrukwekkende 19 miljard transistors. De A17 Pro-chip leveret net allinich in ferheging fan 10% yn prestaasjes foar de hege prestaasjes kearnen, mar toant ek in opmerklike 20% ferbettering yn GPU-prestaasjes. Mei dizze ferbetterings is de iPhone 15 Pro ynsteld om syn posysje te behâlden as de rapste smartphone op 'e merke.

Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan' e A17 Pro-chip is har fermogen om hardware-fersnelde raytracing te stypjen, in funksje dy't earder allinich beskikber wie yn high-end gamingkonsoles en PC's. Mei dizze technology kin de iPhone 15 Pro heul realistyske ljochtrendering yn real-time leverje, wêrtroch it de earste smartphone is om dit nivo fan grafyske kapasiteit te berikken.

Fierder hat Apple de A17 Pro-chip foarsjoen fan in USB-3-controller, wêrtroch gegevensferfiersnelheden fan maksimaal 10 Gbps mooglik binne fia de USB-C-poarte fan 'e iPhone 15 Pro. Dit fertsjintwurdiget in signifikante ferbettering yn ferliking mei de âldere USB-2-snelheden dy't wurde stipe troch de Lightning-poarte, wêrtroch brûkers in flugger en effisjinter ferbining leverje foar it oerdragen fan bestannen en multimedia-ynhâld.

De iPhone 15 Pro, oandreaun troch de A17 Pro-chip, sil beskikber wêze foar foarbestelling fan dizze freed, mei ferkeap yn 'e winkel dy't begjint op 22 septimber. leverje in ongeëvenaarde brûkersûnderfining mei syn útsûnderlike prestaasjes en avansearre funksjes.

