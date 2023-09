Apple hat geroften om oant 8 GB RAM oan te bieden foar iPhone 15 Pro-modellen

Neffens resinte geroften kin Apple fan plan wêze om maksimaal 8 GB RAM oan te bieden foar har iPhone 15 Pro-modellen. Hoewol d'r gjin wizigingen sille wêze oan 'e ynterne opslachkonfiguraasjes, sille klanten noch in ferskaat oan opsjes hawwe om út te kiezen.

Rapporten suggerearje dat Apple de besteande opslachopsjes foar de nije iPhone-opstelling hat hifke, wat betsjut dat de earder gerofte 2TB-opsje net beskikber sil wêze. Ynstee kinne klanten kieze út 128GB, 256GB, 512GB, en 1TB opsjes.

Hoewol it net dúdlik is hokker spesifyk model de RAM-boost sil ûntfange, is it neamd dat Apple sawol 6GB as 8GB LPDDR5 DRAM testte. Spekulaasjes suggerearje dat de ferskate RAM-opsjes kinne wurde basearre op 'e keazen opslachkapasiteit, fergelykber mei hoe't it wurket mei de iPad Pro.

Wat leveransiers oanbelanget, wurdt sein dat Apple wurket mei fabrikanten lykas Samsung, Micron, en SK Hynix foar de RAM. Dizze bedriuwen binne ek potinsjele leveransiers foar de opslach, tegearre mei Western Digital en Kioxia.

As de offisjele oankundiging fan 'e iPhone 15-opstelling benaderet, sil it ynteressant wêze om te sjen oft dizze geroften wier binne. Apple-fans wachtsje grif op it ûntbleatsjen fan 'e nije apparaten en de befêstiging fan har spesifikaasjes.

