Apple hat in wichtige stap nommen yn it útwreidzjen fan har supply chain-ynfrastruktuer bûten Sina troch it ferkeapjen fan nije makke yn Yndia iPhone-modellen op lanseardei. Wylst Apple al in skoft iPhones yn Yndia hat produsearre, binne de produksjeskema's typysk efterbleaun by de primêre assemblagefoarsjenningen yn Sina. De tiidkloof tusken de beskikberens fan Yndiaanske makke iPhone-modellen en har lansearring yn septimber is lykwols troch de jierren stadichoan fermindere. Ferline jier wiene Made-in-India iPhone 14-modellen te krijen yn 'e supply chain mar sawat seis oant acht wiken nei har debút.

Dit jier giet de trend troch, om't de iPhone 15 de earste kear sil wêze dat in yn Yndia produsearre lêste generaasje Apple-apparaat te krijen is op 'e earste dei fan ferkeap. De produksje fan iPhone 15-ienheden yn Yndia begon begjin augustus. It moat lykwols wurde opmurken dat wylst Yndia-fabriken de iPhone 15 en iPhone 15 Plus produsearje, de gearstalling fan 'e meast premium iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max-modellen noch altyd ôfhinklik is fan Sina.

Dochs is de beskikberens fan Made-in-India iPhone 15-ienheden by lansearring in wichtige stap nei Apple's lange termynplannen om it fertrouwen fan Sina foar produksje te ferminderjen. Op it stuit binne Apple-leveransiers yn Yndia goed foar sawat 7% fan it totale oantal iPhones produsearre wrâldwiid.

boarnen:

1. Bloomberg