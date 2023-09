Apple is ynsteld om dizze wike syn nijste smartphone-searje, de iPhone 15, te lansearjen. It lansearingsevenemint, neamd "Vendorlast," is pland foar tiisdeitejûn (Yndia-tiid) om 10:30 oere. It bedriuw wurdt ferwachte dat se de releasedatum en prizen fan 'e iPhone 15-searje sille oankundigje tidens it evenemint. It wurdt geroften dat de iPhone 15-searje in Type-C-oplaadpoarte hat, fergelykber mei Android-smartphones. It wurdt ek ferwachte dat se ferbettere kamerafunksjes hawwe.

Neist dizze funksjes sil de iPhone 15-searje ek kompatibel wêze mei AirPods en Apple Watches. In protte Apple-produkten wurde ferwachte dat se neist de iPhone 15-searje wurde lansearre.

Startdatum en prizen

It lansearingsevenemint fan 'e iPhone 15 is pland foar 12 septimber om 10:30 oere (Yndia-tiid). De priis fan 'e iPhone 15-searje wurdt ferwachte dat se $ 100 heger wêze as foarige modellen. It bedriuw hat dizze priisferheging lykwols net befêstige. It wurdt ek ferwachte dat de prizen fan oare iPhone-searjes dêrtroch sille ôfnimme.

It basismodel fan 'e iPhone 15 wurdt rûsd om te begjinnen by $ 899 of 90,000 INR. De priis fan 'e iPhone 15 Plus kin begjinne by $ 999.

nije Features

It basismodel fan 'e iPhone 15 sil in 6.1-inch skerm en 128 GB opslach hawwe. De iPhone 15 sil ek in 6.7-inch skerm hawwe en ferbettere batterijlibben. It sil wurde oandreaun troch de A17 Bionic-chip. De tillefoan wurdt ek ferwachte om software-upgrades te ûntfangen lykas Titanium Edge en Max Persicope Telephoto-lens.

Wêr't it lansearingsevenemint te besjen

It lansearingsevenemint fan iPhone 15 kin fergees wurde besjoen op Apple TV en Apple's offisjele YouTube-kanaal. De live streaminglink foar it "Wonderlust"-evenemint is beskikber op https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Bliuw op 'e hichte foar de lêste updates!

