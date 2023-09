Tidens Apple's heul ferwachte 12e septimber-evenemint wie de fokus primêr op 'e lansearring fan' e nije iPhone 15. Apple ûntbleate lykwols ek updates foar oare produkten, ynklusyf de AirPods en Apple Watch-opstelling.

Ien fan 'e grutte updates dy't geroften komme mei de iPhone 15-opstelling is de tafoeging fan USB-C. Dit betsjut dat de nije iPhones einlings sille oerskeakelje nei de breed brûkte USB-C-standert, ferfanging fan Apple's proprietêre Lightning-ferbining. Dizze feroaring is yn oerienstimming mei de kommende regeljouwing fan 'e Jeropeeske Uny. De iPhone 15 wurdt priis fan $ 799 foar in 128GB-model, wylst de iPhone 15 Plus begjint by $ 899 foar in 128GB-ferzje.

Neist de iPhone-updates kundige Apple oan dat de AirPods Pro no sil komme mei in USB-C-oplaadkoffer. Dit komt oerien mei de stadige ferskowing fan Apple nei it brûken fan de USB-C-ferbining oer har apparaten, ynklusyf de Mac, iPad, en aksessoires lykas de Apple TV 4K-ôfstân. Apple yntrodusearre ek in feroare pear fan har bedrade EarPods dy't USB-C omfetsje.

De Apple Watch-opstelling krige ek wat updates, mei geroften dy't suggerearje op in donkerdere titanium-koffer foar it flaggeskip Watch Ultra 2 en in bywurke S9-chip foar de Watch Series 9. Apple liet nije FineWoven-bands sjen makke fan in sêft stofmateriaal neamd microtwill. Dizze bands sille beskikber wêze yn ferskate kleuren en tsjinje as ferfanging foar de ôfnimmende kwaliteit learen oanbod.

Oer it algemien toande Apple's septimber-evenemint in ferskaat oan updates en nije funksjes foar har produkten. Fan 'e tafoeging fan USB-C oan' e iPhone 15-opstelling oant de yntroduksje fan FineWoven-bands foar de Apple Watch, bliuwt Apple har apparaten ynnovearje en ferbetterje.

boarnen:

– [Artikel 1](boarne1)

– [Artikel 2](boarne2)

– [Artikel 3](boarne3)

– [Artikel 4](boarne4)

– [Artikel 5](boarne5)

Definysjes:

- USB-C: In universele ferbiningsstandert dy't opladen, gegevensoerdracht en audio- / fideo-útfier mooglik makket.

- Lightning Connector: Apple's proprietêre connector brûkt foar opladen en gegevensoerdracht op Apple-apparaten.

- FineWoven: In sêft stof materiaal yntrodusearre troch Apple as ferfanging foar lear op Apple Watch bands en iPhone gefallen.

[boarne1]

[boarne2]

[boarne3]

[boarne4]

[boarne5]