De TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: A Unique Collaboration

De gearwurking tusken TAG Heuer en Porsche hat resultearre yn de skepping fan it ynnovative TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche horloazje. Dit chronograafhorloazje is basearre op it "glassbox"-ûntwerp fan TAG Heuer en hat in koffer fan 42 mm by 14.9 mm mei in koepeld saffierkristal dat makket maklik lêsberens yn elke hoeke. It horloazje is te krijen yn 18k rose goud mei in beige dial as stiel mei in sulveren dial, beide hawwe rhodium-plated oere en minút hannen.

Wat dit horloazje ûnderskiedt is syn unike TH20-08-beweging. De beweging driuwt de chronograafhân oan, dy't fersnelt as de snelheidsmeter fan in auto. As de chronograaf is begon, dekt de hân rap in tredde fan 'e dial yn 9.1 sekonden. As it lykwols trochgiet om de draaiknop te sirkeljen, fertragt it stadichoan oant it de top berikt en begjint opnij mei in hege snelheid. Dizze funksje soarget foar in visueel dynamyske en boeiende ûnderfining.

TAG Heuer hat syn "glassbox" Carreras-line útwreide mei ferskate modellen om te foldwaan oan ferskate foarkar. De Carrera Chronosprint x Porsche foeget in oare fassinearjende opsje ta foar horloazje-entûsjasters en fans fan it byldbepalende automerk. De unike beweging fan it horloazje en gearwurking mei Porsche meitsje it in opfallend op 'e merke.

De TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche wurdt priis op 9,000 CHF foar de stielen ferzje en 23,000 CHF foar de roze gouden ferzje. Dizze gearwurking is in testamint fan 'e kreativiteit en ynnovaasje dy't sawol TAG Heuer as Porsche oan 'e tafel bringe.

