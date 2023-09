Intel Releases Graphics Driver Update foar Starfield-spilers

Intel hat in nije grafyske stjoerprogramma útrôle, ferzje 31.0.101.4672, spesifyk ûntworpen foar brûkers fan har Arc A-Series en Iris Xe GPU's dy't it heul ferwachte spultsje Starfield spylje. Dizze fernijing behannelet ferskate problemen dy't spilers hawwe tsjinkaam, ynklusyf rappere loadtiden, ferbettere stabiliteit en fermindere fisuele artefakten.

By de lansearring fan Starfield yn 'e iere tagong, krigen Intel Arc-grafyske kaarteigners te krijen mei ferskate glitches en bugs dy't har gamingûnderfining skeare. Guon fan dizze problemen wiene benammen opfallend, lykas it spultsje net lansearre of crashte koart nei lansearring. Earder wie it ferrassend dat Intel gjin spultsje-klear stjoerprogramma hie klear foar dizze heul ferwachte titel, sjoen har spoarrekord fan it leverjen fan bywurke bestjoerders en optimisaasjes.

In beta-bestjoerder-update waard lykwols in pear dagen lyn frijlitten, wêrtroch Arc GPU-brûkers einlings yn it spultsje kinne ferdjipje, hoewol yn syn iere tagongsstadium. Intel hat befêstige dat dizze beta-bestjoerder fierdere ferfining en ôfstimming sil ûndergean om optimale prestaasjes te garandearjen.

De lêste grafyske stjoerprogramma, 31.0.101.4672 WHQL, adressearret ferskate spesifike problemen yn ferbân mei Starfield, ynklusyf signifikante fermindering fan spultsje laden tiden, stabiliteit ferbetterings, en fixes foar tekstuer korrupsjes en sêne flikkeringen.

Nettsjinsteande dizze reparaasjes, binne d'r noch bekende problemen yn it spul dêr't Intel aktyf oan wurket, lykas applikaasje-ynstabiliteit yn bepaalde gebieten, tekstuer flikkerjen op ljochtboarnen, en lege tekstuerdetails op spesifike objekten. Intel pakt ek problemen oan mei oare softwaretitels, ynklusyf Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, en Adobe After Effects.

Fierder ûndersiket Intel ûnferklearbere ferhegingen fan fansnelheid foar Arc GPU's. Spilers moatte trochgean mei it selektearjen fan de hege foarôf ynstelde of legere ynstellings foar de bêste stabiliteit.

Foar in wiidweidige analyze fan Starfield's prestaasjes op ferskate grafyske kaarten útbrocht fan 2017 oant no, ferwize nei ús Starfield PC Performance-gids.

