Intel toant 6e generaasje Xeon-skaalbere 'Sapphire Rapids'-processors

Intel ûntbleate koartlyn har 6e generaasje Xeon Scalable 'Sapphire Rapids' processors as ûnderdiel fan in demonstraasje fan har avansearre ferpakkingsmooglikheden. Dizze multi-tile datacenter CPU's wurde ferwachte te wêzen beskikber yn 'e earste helte fan 2024, en Intel is op it stuit sampling se mei har klanten. De hardware-leaker @Yuuki_AnS hat ek wat spesifikaasjes iepenbiere fan 'e ES1-samples fan dizze processors.

De 6e generaasje Xeon Scalable 'Granite Rapids' prosessor fan Intel hat in disaggregearre ûntwerp mei fiif chiplets. Trije fan dizze chiplets drage Performance-kearnen mei 2MB fan L2-cache, 4MB fan L3-cache, fjouwer DDR5-ynterfaces, en twa hege-snelheid input / output (HSIO) tegels. De meast avansearre Granite Rapids CPU's wurde projekteare mei 12 DDR5-ûnthâldkanalen dy't DDR5-6400 en MCR DIMM's stypje, 136 PCIe Gen5-banen mei CXL 2.0-stipe, en oant seis UPI-keppelings.

Wylst de krekte kearntelling fan 'e Granite Rapids CPU's net offisjeel iepenbiere is troch Intel, suggerearje de lekke ES1-samples mei in acht-kanaal ûnthâld subsysteem dat elke tegel 28 of 30 kearnen koe hawwe, mei twa kearnen útskeakele foar redundânsje. It wurdt ferwachte dat produksje Granite Rapids CPU's 84-90 kearnen kinne hawwe. De bestjoeringsfrekwinsje fan dizze kearnen farieart fan 1.10 GHz oant 2.70 GHz, hoewol dit engineering-samples binne en net represintatyf foar CPU's foar definitive produksje.

De komputerchiplets fan 'e Granite Rapids CPU's wurde produsearre mei Intel 3 (3nm-klasse) prosestechnology, wylst de HSIO-chiplets wurde fabbed op in 7nm-klasse produksjeknooppunt. De posisjonearring fan de chiplets binnen it pakket toant de twa HSIO-stjerren oan 'e boppe- en ûnderkant, mei de komputerstjerren yn' e midden. De ferbining tusken dizze chiplets wurdt berikt mei in net spesifisearre oantal EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) keppelings ynbêde yn it substraat.

It Granite Rapids-platfoarm fan Intel stipet fan ien oant acht sockets yn ien server, hoewol op it stuit mar ien 8S-kapabele CPU wurdt sampled. Oer it algemien biede Intel's 6th Generation Xeon Scalable-processors avansearre prestaasjes en funksjes, en har komst op 'e merke yn 2024 wurdt mei eangst ferwachte.

