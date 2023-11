Intel Core i5-13600KF: De Ultimate Gaming CPU Deal foar Black Friday

Op syk nei upgrade jo gaming opset? No, jo hawwe gelok, om't de Intel Core i5-13600KF, ien fan 'e bêste CPU's foar gaming, op it stuit te krijen is foar in heule lege priis. Priis op mar $ 250 op Amazon, dizze deal is in steal foar elke gamer mei in budzjet.

Ien ding om te hâlden is dat de Core i5-13600KF net komt mei yntegreare grafiken. Dit is lykwols gjin soarch foar gamers dy't leaver in tawijd grafyske kaart hawwe, om't it bettere prestaasjes biedt. Oft jo de lêste AAA-titels spielje of dûke yn yntinsive multiplayer-fjildslaggen, dizze CPU sil in soepele gamingûnderfining leverje.

Yn ús wiidweidige testen ûntdutsen wy dat de Core i5-13600KF op par is mei syn nijere tsjinhinger, de Core i5-14600KF. Dit betsjut dat d'r gjin ferlet is om ekstra jild te besteegjen oan 'e lêste chip as jo ferlykbere prestaasjes kinne krije foar in fraksje fan' e priis. Us resinsje liet sjen dat de 13e Gen-chip yndrukwekkende frame-sifers levere by sawol 1080p- as 1440p-resolúsjes.

De Core i5-13600KF hat 6 P-kearnen mei in basisklok fan 3.5 GHz (oant 5.1 GHz boost) en 8 E-kearnen mei in basisklok fan 2.6 GHz (oant 3.9 GHz boost), en leveret in totaal fan 20 threads . De chip stipet ek 16 banen fan PCIe 5.0 en in ekstra baan foar PCIe 4.0.

As jo ​​fan plan binne de 13600KF te koppelen mei in moederbord, soargje derfoar dat it in LGA 1700-socket hat foar kompatibiliteit.

Foar de overklokkers dy't der binne, hawwe wy goed nijs. Troch in oerklokbere chipset te brûken en BIOS-ynstellingen oan te passen, hat de Core i5-13600KF sjen litten te passen by de prestaasjes fan 'e Ryzen 7 5800X3D en sels tichtby de hege ein Core i9-13900K komme.

Mis dizze ongelooflijke deal net foar de Intel Core i5-13600KF. Us folsleine resinsje befêstiget syn "klasse liedende prestaasjes op syn priispunt," en no kinne jo it sels belibje tsjin in ûnferslaanbere priis.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Kin de Intel Core i5-13600KF omgean mei gaming sûnder yntegreare grafiken?

Ja, de Core i5-13600KF is in geweldige kar foar gaming, om't it is ûntworpen om naadloos te wurkjen mei tawijde grafyske kaarten, en leveret optimale gamingprestaasjes.

2. Hoe fergeliket de Core i5-13600KF mei de nijere Core i5-14600KF?

Us testen hawwe oantoand dat de Core i5-13600KF lykweardich presteart as de nijere Core i5-14600KF, wêrtroch it in kosten-effektive opsje is sûnder prestaasjes op te offerjen.

3. Hokker socket fereasket de Core i5-13600KF foar kompatibiliteit fan moederbord?

De Core i5-13600KF fereasket in LGA 1700-socket foar juste kompatibiliteit mei moederborden.

4. Kin de Core i5-13600KF wurde overclocked?

Ja, de Core i5-13600KF kin oerklokke wurde om ferlykbere prestaasjesnivo's te berikken as de Ryzen 7 5800X3D en sels tichtby de hege ein Core i9-13900K komme troch in oerklokbere chipset te brûken en BIOS-ynstellingen oan te passen.

5. Is de priis fan $ 250 foar de Core i5-13600KF in beheind-tiid oanbod?

Wy riede oan om te kontrolearjen op de lêste prizen en beskikberens op Amazon om te soargjen dat jo gjin deals of promoasjes foar de Core i5-13600KF misse.