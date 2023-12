Intel ûntbleatet yndrukwekkende prestaasjes fan Next-Gen Arc GPU's

Intel hat koartlyn in rûnetafel hâlden mei technology-entûsjasters om in sneak peek te jaan yn 'e heul ferwachte Meteor Lake CPU-searje. Wylst de offisjele lansearring foar moarn is pland, smiet it evenemint ljocht op 'e nije Core Ultra 100-searje, koadenamme Meteor Lake, en har avansearre funksjes.

Ien fan 'e meast spannende aspekten fan Meteor Lake is har revolúsjonêre CPU-ûntwerp. Intel hat in oare oanpak nommen troch in disaggregearre ûntwerp oan te nimmen, dat CPU-, GPU- en SoC-tegels ûnôfhinklik yntegreart. Wylst de fokus west hat op 'e AI-mooglikheden fan Meteor Lake, binne de foarútgong yn it grafyske subsysteem wirklik fassinearjend.

Intel hat offisjeel befêstige dat de yntegreare Arc GPU's avansearre grafyske mooglikheden sille biede. Oflaat fan 'e diskrete Alchemist en basearre op' e Xe-LPG-arsjitektuer, sille dizze GPU's DirectX12 Ultimate stypje en hawwe in avansearre mediamotor mei AV1-kodearringstipe. Boppedat sille se opskalingstechnology lykas XeSS opnimme, en soargje foar in top-notch fisuele ûnderfining.

Neist dizze funksjes hat Intel de prestaasjes fan 'e Arc iGPU signifikant ferbettere troch mear kearnen ta te foegjen en klokken te ferbetterjen. Intel beweart dat de Arc iGPU twa kear de prestaasjes sil leverje fan 'e Xe-LPG brûkt yn' e Raptor en Alder Lake-searje. Mei in folsleine konfiguraasje fan 8 Xe-Cores rivalisearret de Arc iGPU de prestaasjes fan 'e lytsere ACM-G11 diskrete GPU.

Intel hat net allinich rjochte op GPU-ferbetteringen, mar se hawwe ek opmerklike ferbetterings makke oan 'e CPU-funksjes. De Core Ultra 165H, benammen, biedt mear dan 8% ferheging fan prestaasjes per watt yn ferliking mei de Core i7-1370P en in ferheging fan 11% oer de Ryzen 7840U, wylst se op ferlykbere krêftnivo's operearje.

Tidens it evenemint liet Intel live demo's sjen mei twa laptops foarsjoen fan respektivelik Intel- en AMD-hardware. De Core Ultra 7 155H-prosessor mei 16 kearnen en 22 threaden prestearre de AMD Ryzen 7 Pro 7840U mei 8 kearnen en 16 threads yn Cinebench 2024, en skoarde in yndrukwekkende 922 punten.

Yn termen fan gamingprestaasjes skoarde Intel's Arc-grafiken signifikant heger dan AMD's oplossing yn 3DMark Time Spy. En neffens de presintaasje fan Intel biedt de Core Ultra 7 165H Arc iGPU in gemiddelde prestaasjesboost fan 10% yn ferliking mei de Ryzen 7 7840U RDNA3-grafiken by 28W.

Wylst dit sneak Peek-evenemint fassinearjende ynsjoch levere, sille mear details oer de Core Ultra 100-searje letter hjoed wurde ûntbleate tidens it offisjele lansearingsevenemint. Technology-entûsjasters kinne noch mear spannende oankundigings ferwachtsje fan Intel.