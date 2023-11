Insta360 Ace Cameras: In nije generaasje aksjecams

Insta360 hat koartlyn syn lêste line fan aksjekamera's frijlitten, de Ace-searje, en biedt spannende nije funksjes foar sawol vloggers as aventoer-entûsjasters. Dizze kamera's, ynspireare troch de populêre GoPro Hero-searje, komme mei in unyk flip-skerm dat it framen fan foto's en it opnimmen fan vlogs makliker makket dan ea earder. De Ace-searje is te krijen yn twa modellen: de gewoane Ace-kamera begjinnend by $ 379.99 en de flaggeskip Ace Pro-ferzje foar $ 449.99, foarsjoen fan Leica-optyk en útsûnderlike prestaasjes mei leech ljocht.

De standert Ace-kamera hat in 1/2-inch byldsensor, wêrtroch it kin opnimme yn hege kwaliteit 6K mei 30 frames per sekonde. Beide modellen kinne ongelooflijke 4K-bylden sjitte mei in hege snelheid fan 120 frames per sekonde en prachtige 48MP-foto's fange. Mei de nije fiif-nanometer AI-chips fan 'e Ace-kamera's, ferbetterje funksjes lykas PureVideo prestaasjes by leech ljocht troch byldmateriaal yn echte tiid te ferneatigjen, wat resulteart yn dúdlike en skerpe fideo's.

Wat de Ace-kamera's apart makket, is har ynnovative flippy skerm. Oars as de lytse frontskermen op oare aksjekamera's, yntroduseart de Ace-searje in grut 2.4-inch touchscreen oan 'e efterkant dat kin wurde omkeard foar bettere sichtberens by opname. Dizze funksje helpt net allinich mei presys framing, mar reageart ek op hânbestjoeren, wêrtroch hannenfrije opname mooglik is en it perfekt makket foar it fêstlizzen fan TikTok-dûnsfoarstellingen.

Derneist biede de Ace-kamera's in ferskaat oan handige funksjes om de brûkersûnderfining te ferbetterjen. Brûkers kinne fideo-opnames pauze sûnder de klip te brekken, aktive opnames annulearje mei ien knopdruk, en aspektferhâldingen nei opname wikselje foar mear fleksibiliteit yn fideo-bewurking. De assistintfunksje foar AI-highlights besparret tiid troch automatysk aksje-shots te identifisearjen en te knipjen fan grutte fideo-opnames, en de AI Warp-funksje genereart oanpaste effekten basearre op prompts.

De ferbiningsopsjes fan 'e Ace-kamera's binne like yndrukwekkend. Se kinne naadloos ferbine mei Apple Watches en Garmin-apparaten, wêrtroch de overlay fan GPS-gegevens lykas hichte en snelheid op fideo-opnames mooglik makket. Dizze funksje is benammen nuttich foar outdoor-entûsjasters dy't har aventoeren mei krekte gegevens wolle dokumintearje en de kamera fan har polsen kontrolearje.

Mei in wetterdicht ûntwerp binne de Ace-kamera's perfekt foar it fêstlizzen fan ûnderwettermominten, mei de mooglikheid om oant 33 fuotten te ûnderdompeljen sûnder ekstra aksessoires. Foar mear ekstreme ûnderwetteraktiviteiten kinne in Dive Case-accessoire brûkers oant 196 fuotten dûke. De ynterne batterijen fan 'e kamera's biede in opnametiid fan 100 minuten yn 4K30 mei Active HDR en kinne yn mar 80 minuten rap wurde opladen oant 22% mei in lader foar machtferliening.

Insta360 is bekend om syn ynnovative 360-graden kamera's lykas de X3 en de One RS. Mei de Ace-searje nimt it bedriuw lykwols in nije rjochting troch mear brûkerfreonlike en alsidige aksjekamera's te ûntwerpen dy't in breder publyk foldwaan.

FAQ

1. Wat is de priisklasse foar de Insta360 Ace-kamera's?

De Insta360 Ace-kamera's wurde priis op $ 379.99 foar it reguliere model en $ 449.99 foar de Ace Pro-ferzje.

2. Kinne de Ace-kamera's fideo's mei hege resolúsje opnimme?

Ja, sawol de gewoane Ace-kamera as de Ace Pro-ferzje kinne 4K-fideo's sjitte. De Ace-kamera stipet oant 6K-resolúsje by 30 frames per sekonde, wylst de Ace Pro oant 8K kin gean mei 24 frames per sekonde.

3. Wat binne de opfallende funksjes fan 'e Ace-kamera's?

De opfallende funksjes fan 'e Ace-kamera's omfetsje it flip-skerm foar maklik vlogging, AI-oandreaune fideoferbetterings, kontrôles foar hânbestjoeren, en ferbining mei Apple Watches en Garmin-apparaten foar GPS-gegevensoverlays.

4. Binne de Ace-kamera's wetterdicht?

Ja, de Ace-kamera's hawwe in wetterdicht ûntwerp wêrtroch se oant 33 fuotten ûnder wetter kinne wurde ûnderdompele. Mei in Dive Case-accessoire kinne se djipten oant 196 fuotten ferneare.

5. Wêr kin ik de Insta360 Ace-kamera's keapje?

De Insta360 Ace-kamera's binne te keap op 'e offisjele Insta360-webside (insta360.com) en Amazon.