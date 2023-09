Apple yntroduseart nije iCloud+ opslachnivo's: 6TB en 12TB

Apple ferraste har publyk koartlyn mei de oankundiging fan twa nije lagen foar har abonnemint foar wolkopslach, iCloud+. Foaral rjochte op fotografen en filmmakkers dy't genôch opslach nedich binne foar har ynhâld, dizze nije abonnemintsplannen binne bûn om oandacht te lûken. De ûntbleating wûn donderend applaus fan 'e kliber, wat oanjout op in sterke fraach nei ferhege opslachkapasiteit.

Under de hjoeddeistige priisstruktuer biedt iCloud+ abonnees 50 GB foar $ 0.99 per moanne, 200 GB foar $ 2.99 per moanne, en 2 TB foar $ 9.99 per moanne. Mei de yntroduksje fan de 6TB- en 12TB-plannen kinne brûkers no signifikant gruttere hoemannichten gegevens opslaan. Wylst de gemiddelde konsumint miskien net sa'n grutte opslach nedich is, sille profesjonele fotografen en filmmakkers dy't de lêste iPhone 15-modellen brûke mei ferbettere kameramooglikheden dizze plannen ekstreem weardefol fine.

Hoewol Apple de krekte prizen foar de nije opslachlagen net iepenbiere hat, kinne wy ​​​​in opliedende ried meitsje op basis fan de besteande tariven. It is wierskynlik dat it 6TB-abonnemint net mear dan $ 30 per moanne kostet, wylst de 12TB-tier sawat $ 60 per moanne moat fariearje. Yn ferliking binne de opslachplannen fan Google foar 5TB en 10TB oan gegevens priis op $ 24.99 en $ 49.99 per moanne respektivelik, mei ferlykbere priispunten.

Njonken de ferhege opslachkapasiteit sille iCloud+-abonnees bliuwend genietsje fan de besteande privacyfunksjes, ynklusyf Hide My Email en Private Relay. Dizze funksjes hawwe as doel om brûkersgegevens te beskermjen en in feilige blêdzjenûnderfining te garandearjen. Mei iCloud+ dy't sawol útwreide opslach as ferbettere privacy biedt, bliuwt Apple in wiidweidige en betroubere wolkopslachtsjinst oan har brûkers oanbiede.

