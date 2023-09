IBM Software Division fereasket dat wurknimmers op syn minst 3 dagen yn 'e wike weromkomme nei kantoar

De softwaredivyzje fan IBM hat in mandaat foar weromkommen nei kantoar útjûn, wêrtroch meiwurkers minimaal trije dagen yn 'e wike op it kantoar moatte wêze. Oars as ferlykbere mandaten ymplementearre troch oare techgiganten lykas Amazon, Google, Meta en Zoom, sil de eask fan IBM jilde foar meiwurkers wrâldwiid, net allinich dy yn 'e Feriene Steaten.

It beslút waard kommunisearre fia in ynterne blogpost skreaun troch Kareem Yusuf, Senior Vice President foar Product Management, en Dinesh Nirmal, Senior Vice President foar Products. De blogpost stelde dat meiwurkers binnen in straal fan 50 kilometer fan in IBM-kantoar yn earste ynstânsje beynfloede wurde, wylst dyjingen dy't fierder fuort wenje foar no frijsteld wurde. It bliuwt lykwols ûndúdlik wannear't dizze meiwurkers ek ferplicht wurde om werom te gean nei it buro.

De blogpost beklamme it belang fan persoanlike gearwurking foar IBM's kultuer en bedriuwsdoelen. Op it stuit wurket mar ien op de fjouwer IBM Software-meiwurkers trije dagen yn 'e wike op it kantoar, mar de divyzje is fan doel dit oant oktober te ferheegjen nei trije op fjouwer.

It beslút fan IBM om werom te kommen nei it kantoar komt neidat CEO Arvind Krishna plannen oankundige om AI-technology te brûken om sawat 8,000 banen te ferfangen. Dit omfettet rollen dy't gjin klantinteraksje belûke en back-office-funksjes lykas minsklike boarnen. It bedriuw is fan doel de kommende fiif jier sawat 30% fan dizze rollen te automatisearjen.

It is ûndúdlik oft net-neilibjen fan 'e nije oanwêzigensseasken sil resultearje yn dissiplinêre aksje of beëiniging, om't IBM gjin dúdlikens oer dizze saak hat levere. It bedriuw hat ek net oanpakt oft oare divyzjes ​​binnen IBM ferlykbere mandaten sille ymplementearje.

Oer it algemien toant it mandaat foar weromkommen nei kantoar troch de softwaredivyzje fan IBM in ferskowing yn wurkarranzjeminten, om't bedriuwen besykje om persoanlike gearwurking te balansearjen mei de potensjele foardielen fan wurk op ôfstân. Boarne: Bloomberg, The Register.