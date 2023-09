Dr. Ian Wilmut, skepper fan Dolly the Sheep, stjert op 79

Dr Ian Wilmut, de Britske wittenskipper dy't it team liede dat foar it earst in sûchdier mei súkses klonearre, is ferstoarn yn 'e âldens fan 79. Syn dea folge in lange striid mei de sykte fan Parkinson, sa't oankundige troch it Roslin Institute, dêr't hy hie in protte jierren wurke.

Yn 1996 skokten Dr. Wilmut en syn team de wrâld mei de berte fan Dolly it skiep, in klone sûchdier. De oprjochting fan Dolly rôp wichtige etyske fragen op en soarge foar wiidferspraat media-oandacht. Dolly waard temûk berne op 5 july 1996, mar har bestean waard pas yn febrewaris 1997 iepenbiere.

Dolly's namme waard ynspirearre troch de sjongeres Dolly Parton, en se waard in symboal fan wittenskiplike foarútgong. Se stoar lykwols yn 2003 op 6-jierrige leeftyd troch in longynfeksje. Sûnt dy tiid is se te sjen yn it National Museum of Scotland.

Dr. Wilmut wijde syn karriêre oan foarútgong yn biology en genetika. Hy rjochte him op it behâld fan sperma en embryo's troch befriezingstechniken tidens syn stúdzje oan 'e Universiteit fan Cambridge. Letter die er ûndersyk nei it genetysk modifisearjen en klonearjen fan skiep, mei as doel molke te meitsjen mei aaiwiten dy't brûkt wurde kinne om minsklike sykten te behanneljen en stamsellen te generearjen foar regenerative medisinen.

Yn 2005 ferhuze dokter Wilmut nei de Universiteit fan Edinburgh, dêr't er syn wurk trochsette oant syn pinsjoen yn 2012. As erkenning fan syn bydragen oan de wittenskip krige er yn 2008 in ridderskip.

Yn 2018 iepenbiere Dr. Wilmut syn diagnoaze fan 'e sykte fan Parkinson iepenbier en spruts syn bedoeling út om diel te nimmen oan ûndersyksprogramma's dy't nije behannelingen foar de tastân testen. Hy wurdt oerlibbe troch syn frou, Sara, en trije bern út syn earste houlik, Naomi, Helen en Dean, en ek fiif bernsbern.

Boarnen: The New York Times