De ûnderfining fan in frou libje mei in dolfyn yn in ûnderwetterhûs

Margaret Howe Lovatt wenne 10 wiken yn in ûnderwetterhûs mei in dolfyn mei de namme Peter as ûnderdiel fan in NASA-finansierd eksperimint yn 'e 1960's. It doel fan it projekt wie om dolfinen te learen om minsklike spraak te begripen en mooglik te mimikjen, mei hope om te begripen hoe't minsken kinne kommunisearje mei bûtenierdske wêzens. It eksperimint fûn plak yn in spesjaal makke kompleks neamd "The Dolphin House", wêr't Margaret en Peter tegearre wennen.

Yn har tiid tegearre stie Margaret foar in grut probleem doe't Peter begon te ûntwikkeljen yntinsive seksuele driuwfearren nei har. Se beskreau hoe't hy grutte belangstelling foar har anatomy sjen soe en himsels oer har knibbel, foet en hân wrijven soe. Dit sette Margaret yn in drege posysje, om't se útfine moast hoe't se mei de winsken fan Peter omgean moast. Uteinlik naam se it ûnwillige beslút om syn driuwfearren mei de hân te foldwaan.

Margaret stie der op dat dizze hanneling net seksueel wie fan har kant, mar in manier om de bân mei Peter te behâlden en konstante ûnderbrekkingen te foarkommen. Se leaude dat it har tichter byinoar brocht en har koe trochgean mei him te kennen. Doe't lykwols de finansiering fan it eksperimint oprûn, waarden Margaret en Peter skieden, wat late ta Peter syn skynbere aksje fan "selsmoard". Hy stoppe mei sykheljen, sakke nei de boaiem fan syn tank en stoar.

Wittenskippers binne ferdield oer oft dolfinen de mentale kapasiteit hawwe om mei te dwaan oan "selsmoard" yn 'e minsklike betsjutting fan it wurd. Se erkenne lykwols dat needleaze bisten selsdestruktyf gedrach fertoane kinne. Margaret har ferslach fan har tiid mei Peter ropt fragen op oer de etyske gefolgen fan it útfieren fan sokke eksperiminten en de ynfloed dy't se kinne hawwe op it emosjonele wolwêzen fan bisten.

Hoewol dit eksperimint miskien unyk en baanbrekkend west hat yn syn tiid, tsjinnet it as in oantinken oan it belang fan it beskôgjen fan it wolwêzen fan bisten yn wittenskiplik ûndersyk en de mooglike gefolgen fan ús aksjes.

boarnen:

- Oarspronklik artikel: [Boarne taheakje]

- Ekologen online: [Boarne taheakje]