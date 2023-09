Nije technyk foar produksje fan lege koalstof urea en denitrifying ôffalwetter

Undersikers fan 'e Northwestern University en de Universiteit fan Toronto hawwe in nije metoade ûntdutsen foar it produsearjen fan de meststof urea mei elektrifisearre synteze. It proses giet it om it konvertearjen fan koaldiokside en ôffalstikstof mei in hybride katalysator makke fan sink en koper. Dizze ynnovative technyk makket net allinich ureumproduksje mei lege koalstofintensiteit mooglik, mar makket ek de denitrifikaasje fan ôffalwetter mooglik.

De produksje fan syntetyske stikstofdong, dy't in soad brûkt wurdt yn 'e lânbou, is op it stuit in grutte bydrage oan koalstofútstjit en nitraatbefette ôffal. Duorsume oplossings fine foar it ferminderjen fan útstjit fan dizze yndustry is krúsjaal, om't it elk jier 3% fan it wrâldwide enerzjyferbrûk útmakket.

It ûndersyksteam rjochte him op ureaproduksje, om't it in ferstjoerbare, klear te brûken dongstof is dy't in yndustry fan $ 100 miljard fertsjintwurdiget. Se woene ûndersykje oft it mooglik wie om ôffalstikstofboarnen, opfange CO2 en elektrisiteit te brûken om urea te meitsjen.

De ûndersikers ûntdutsen dat in kombinaasje fan sink en koper as katalysator de winske gemyske reaksjes fasilitearje koe. Se fûnen ferwizings út 'e jierren '1970 dy't suggerearren dat suvere metalen lykas sink en koper effektyf koenen wêze yn prosessen dy't koalstofdiokside en stikstofkonverzje belutsen.

Om de helberens en miljeu-ynfloed fan de nije produksjerûte te beoardieljen, waard in yngeande libbenssyklusanalyse útfierd. De analyze die bliken dat it brûken fan duorsume enerzjyboarnen, lykas sinne- of wynenerzjy, de enerzjyútstjit flink fermindere en it proses miljeufreonliker makke.

Wylst de "magyske" katalysatorferhâlding fan sink oant koper yn earste ynstânsje ûntdutsen waard, hawwe de ûndersikers letter de metalen fine-tuned om optimale prestaasjes te berikken. Se hawwe ek komputaasjemodellen tapast om de ûnderlizzende meganismen en ynteraksjes tusken de katalysator en reactants te begripen.

Hoewol d'r noch wat útdagings binne om te oerwinnen foardat kommersjalisaasje is, lykas it rekkenjen fan ûnreinheden yn wettersuvering en it fergrutsjen fan de operaasjetiid fan it proses, presintearret dit ûndersyk in kânsrike oanpak foar sawol de produksje fan leech-koalstof ureum as de denitrifikaasje fan ôffalwetter.

