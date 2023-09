Nei de ferrassende lansearring fan 'e sabeare 5G-kompatible Mate 60 en Mate 60 Pro-smartphones, hat Huawei no twa mear apparaten ûntbleate: de Mate 60 Pro + en de Mate X5 foldable. It bedriuw hat geheimsinnich west oer de radiotechnology brûkt yn dizze apparaten, mar boarnen beweare dat se yndie 5G-apparaten binne. In snelheidstest útfierd troch Sineeske blogger Vincent Zhong op 'e nije opklapbare toant in downloadsnelheid fan mear dan 1Gbps.

Dizze nije smartphones wurde nei alle gedachten oandreaun troch Huawei's HiSilicon Kirin 9000S-prosessor. Soargen binne opwekke oangeande de 7nm-prosesknooppunt fan dizze chip, om't it Amerikaanske sanksjes kin hawwe skeind troch tagong ta bûtenlânske technology foar it meitsjen fan chip. In teardown fan 'e Kirin 9000S útfierd troch TechInsights befêstige it gebrûk fan it 7nm-proses fan SMIC, dat tocht waard ûnmooglik te wêzen fanwege it ferbod op it ymportearjen fan wichtige produksjeapparatuer fan it Nederlânske bedriuw ASML.

It wurdt suggerearre dat SMIC miskien in eigen heechweardige litografysmasine ûntwikkele hat, om't de Amerikaanske beheiningen Huawei twongen om te fokusjen op ynnovaasje. Benchmarks jouwe oan dat de prestaasjes fan 'e Kirin 9000S te fergelykjen binne mei Qualcomm's Snapdragon 888, hoewol it wurdt beskôge as twa generaasjes efter. De prosessor hat ien grutte kearn en trije middelste kearnen basearre op Huawei's eigen arsjitektuer, tegearre mei fjouwer lytse kearnen basearre op Arm's effisjinte Cortex-A510. De Kirin 9000S is ek de earste mobile prosessor om multi-threading te stypjen.

De Mate 60 Pro + biedt satellytoproptsjinsten en messaging-mooglikheden, wylst de Mate X5 opklapbere hat in wat oars eksterne skerm en efterkamera-ûntwerp yn ferliking mei syn foargonger. Huawei hat noch gjin priisynformaasje foar dizze modellen frijlitten, mar foarbestellingen sille gau begjinne. As alle fjouwer fan 'e lêste smartphones fan Huawei wurde oandreaun troch de Kirin 9000S, kin it it fertrouwen fan it bedriuw yn har chipopbringst betsjutte en mooglik in útdaging foar de Amerikaanske sanksjes.

Boarnen: Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips