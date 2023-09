De ûntdekking fan komeet Nishimura: in seldsum himelsk barren

In nij ûntdutsen griene komeet mei de namme Nishimura giet op it stuit troch de ierde, wêrtroch it foar it earst yn mear as fjouwer ieuwen sichtber is. Untdutsen troch amateur Japanske astronoom Hideo Nishimura op 11 augustus, waard de komeet nei him neamd. Nishimura makke bylden fan 'e komeet mei in Canon digitale kamera en telelens, wêrtroch astronomen dit fassinearjende himellichem kinne studearje.

Kometen binne oerbliuwsels fan it pún dat oerbleaun is fan de formaasje fan ús sinnestelsel. Typysk bliuwe kometen fier fan 'e sinne ôf en bliuwe se beferzen, wêrtroch't se ûnmooglik binne te observearjen. Soms sil in komeet lykwols tichter by de sinne komme. As de waarmte fan 'e sinne it iiskâlde materiaal ferdampt, wurde de smoargens en stof binnen de komeet frij, wêrtroch't de sturt fan 'e komeet ûntstiet, dy't fan 'e ierde ôf te sjen is.

Nishimura's ûntdekking is benammen opmerklik yn 'e tiid fan automatisearre teleskopen. Amateurastronomen lykas Nishimura hawwe tanommen muoite mei it meitsjen fan nije ûntdekkingen troch de effisjinsje fan automatisearre systemen. Nishimura's persistinsje en tawijing betellen lykwols út doe't hy de komeet ûntduts foardat alle automatisearre systemen yn 'e romte it ûntdutsen.

As jo ​​​​ynteressearre binne om komeet Nishimura te besjen, is it op it stuit allinich sichtber fanút it noardlik healrûn. Om in glimp te fangen, wurde wekker foar sinne opgong en sjoch nei de eastlike hoarizon. De bêste tiid om de komeet te sjen is op tiisdeitemoarn as it it tichtst by de ierde is. Nei 17 septimber sil it it tichtst by de sinne wêze, en dan is it sichtber fanút it súdlik healrûn. Sykje it stjerrebyld Leo en brûk in verrekijker of in lyts teleskoop foar in better sicht.

Komeet Nishimura biedt in seldsume kâns foar sky-gazers om tsjûge te wêzen fan in himelsk barren dat mar ien kear yn de pear ieuwen foarkomt. Nim foardiel fan dizze unike ûnderfining om de skientme en it mystearje fan ús universum te observearjen.

