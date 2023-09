Hoe kinne jo in adres fan Google Maps wiskje

Google Maps is in weardefol ark foar it navigearjen en ûntdekken fan nije plakken, mar d'r kin in tiid komme dat jo in adres fan jo Google Maps-akkount wiskje moatte. D'r binne ferskate redenen wêrom't jo miskien in adres fan Google Maps fuortsmite wolle.

As earste hawwe jo miskien in adres bewarre dat net mear foar jo relevant is. Bygelyks, as jo binne ferhuze nei in nij hûs of wiksele baan, Jo kinne wolle fuortsmite it âlde adres fan jo bewarre plakken.

Privacysoarch kin ek in faktor wêze by it wiskjen fan in adres fan Google Maps. As jo ​​per ongeluk in persoanlike of gefoelige lokaasje bewarre hawwe, lykas jo thúsadres, en jo wolle it net langer sichtber of tagonklik hawwe, dan is it fuortsmiten fan jo akkount ymperatyf om jo privacy en feiligens te beskermjen.

Derneist kin it ûntsluten fan jo bewarre adressen it navigearjen binnen Google Maps rapper en effisjinter meitsje. Troch ferâldere of irrelevante adressen te ferwiderjen, kinne jo de sykresultaten streamline en derfoar soargje dat allinich de plakken dy't jo faak besykje of nedich binne bewarre wurde foar maklike tagong.

It is wichtich om te notearjen dat it wiskjen fan in adres fan Google Maps gjin ynfloed hat op 'e werklike lokaasje of de beskikberens op' e app. It adres sil noch altyd tagonklik wêze foar oaren en bliuwt yn sykresultaten ferskine. As jo ​​​​it adres wiskje, wurdt it allinich fuortsmiten fan jo list mei persoanlike bewarre plakken.

Om in adres fan Google Maps te wiskjen, folgje dizze stappen:

1. Iepenje Google Maps op jo mobyl apparaat of kompjûter.

2. Oanmelde by jo Google akkount.

3. Tagong ta jo bewarre adressen troch te tikjen op it menu ikoan en selektearje "Jo plakken."

4. Fyn de seksje "Opslein" en selektearje it adres dat jo wiskje wolle.

5. Ferwiderje it adres fan jo bewarre plakken.

Troch dizze stappen te folgjen, kinne jo jo bewarre plakken relevant hâlde, jo privacy behâlde en jo algemiene brûkersûnderfining ferbetterje mei Google Maps.

Definysjes:

- Google Maps: in webmappingtsjinst en app levere troch Google dy't satellytôfbyldings, strjitkaarten en 360 ° panoramyske werjeften biedt.

- Opsleine adressen: lokaasjes dy't in brûker mei opsetsin hat bewarre yn har Google Maps-akkount foar maklike tagong.

boarnen:

- Gjin.