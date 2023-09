Hoe foltôgje de Night Elf Heritage Quest Line yn World of Warcraft

De Night Elf Heritage quest line yn World of Warcraft biedt spilers de kâns om in spesjale set fan wapens te fertsjinjen. Ien speurtocht yn it bysûnder, "Stepping into the Shadows," hat lykwols betizing en frustraasje foar spilers feroarsake. Hjir is in hantlieding oer hoe't jo dizze syktocht mei súkses foltôgje kinne en trochgean mei de Night Elf Heritage-questline.

Yn "Stepping into the Shadows" binne spilers ferplichte om seis Felflame Braziers te blussen en "ûntdek wat yn 'e djipten fan Shadow Hold leit." It haaddoel fan dizze syktocht is om Maiev Shadowsong te begelieden fia Shadow Hold. It is wichtich om te notearjen dat Maiev yn in heul stadich tempo rint, en spilers moatte troch de heule syktocht oan har kant bliuwe.

Tidens de escort moatte spilers bliuwe binnen de blauwe koepel dy't Maiev omkrint. It ferlitten fan de koepel sil resultearje yn Maiev scolding de spiler en stopje foar in pear mominten oant se werom. As spilers de koepel foar in langere perioade ferlitte, sille se de syktocht moatte ferlitte en opnij begjinne.

As spilers trochgean Shadow Hold mei Maiev, se moatte ek blussen de griene Felflame Braziers dat se wiist út lâns de wei. Sadree't seis braziers binne útsletten en spilers berikke de boaiem fan Shadow Hold, sille se kredyt krije foar it foltôgjen fan de syktocht.

It is wichtich om te notearjen dat spilers de Orc Warlock neamd Cultist Nethus net kinne deadzje, dy't leit oan 'e ûnderkant fan Shadow Hold, foardat se Maiev hielendal nei ûnderen begeliede. Spilers moatte by Maiev's kant bliuwe oant se Cultist Nethus berikke.

As spilers Cultist Nethus by fersin ferslaan foardat se de escort foltôgje, sille se de syktocht moatte ferlitte en opnij begjinne. As "Stepping into the Shadows" lykwols mei súkses foltôge is, bestiet de rest fan 'e syktocht keatling foaral út filmke en maklike doelen.

It foltôgjen fan 'e Night Elf Heritage-questline kin in útdaging wêze, mar mei dizze gids kinne spilers troch "Stepping into the Shadows" navigearje en trochgean op har reis om de Night Elf Heritage-pânser te fertsjinjen.

Boarne: Dot Esports