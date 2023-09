Hoe kinne jo Instagram-berjochten argivearje en deargivearje

Instagram biedt in nuttige funksje neamd "argyfberjochten" wêrtroch brûkers foto's of fideo's tydlik fan har profyl kinne ferbergje sûnder se permanint te wiskjen. Dizze funksje is benammen nuttich as jo ynhâld tagonklik wolle hâlde foar persoanlik gebrûk, mar net sichtber foar jo folgers. Hjir is in stap-foar-stap hantlieding oer hoe't jo jo berjochten op Instagram kinne argivearje en deargivearje.

Argivearjen fan Instagram-berjochten:

Om in berjocht op Instagram te argivearjen:

Iepenje de Instagram-app op jo mobyl apparaat en gean nei jo profyl. Fyn it berjocht dat jo wolle argivearje. Tik op de menuknop mei trije punten yn 'e rjochter ûnderkant fan it skerm. Selektearje de opsje "Argyf".

Unargyfjen fan Instagram-berjochten:

Om in post op Instagram te deargivearjen:

Starte de Instagram-app op jo smartphone en gean nei jo profyl. Tik op it trije-horizontale linemenu yn 'e rjochter boppeste hoeke fan it skerm. Selektearje yn it pop-upmenu "Argyf". Kies de opsje "Berjochten" út it dellûk menu boppe. Fyn de post dy't jo wolle unargyfje en tikje op de menuknop mei trije stippen. Selektearje de opsje "Op profyl sjen litte" út it pop-upfinster.

It is wichtich om te notearjen dat as jo in berjocht útargivearje, alle eardere likes en opmerkings dy't dêrmei ferbûn binne ek weromset wurde. Dizze funksje jout Instagram-brûkers de fleksibiliteit om har profylynhâld te behearjen, en soarget derfoar dat allinich de ynhâld dy't se wolle werjaan sichtber is foar har publyk.

Boarnen: India TV

Definysjes:

- "Argyfberjochten" ferwiist nei de funksje op Instagram wêrmei brûkers tydlik foto's of fideo's kinne ferbergje.

- "Profyl" ferwiist nei de persoanlike side fan in brûker op Instagram wêr't har berjochten en ynformaasje wurde werjûn.

- "Likes" ferwiist nei it oantal kearen dat in post is liked troch Instagram-brûkers.

- "Opmerkings" ferwiist nei de tekst-basearre antwurden dy't troch Instagram-brûkers efterlitten binne op in post.