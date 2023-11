Hoe ryk binne de eigners fan Walmart?

Yn it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast súksesfolle en ynfloedrike bedriuwen yn' e wrâld. Mei syn grutte netwurk fan winkels en online oanwêzigens is it gjin ferrassing dat de eigners fan Walmart in soad rykdom hawwe sammele. Litte wy dûke yn it fortún fan 'e yndividuen efter dizze retail powerhouse.

De famylje Walton, ôfstammelingen fan Walmart's oprjochter Sam Walton, binne de primêre eigners fan it bedriuw. Fanôf 2021 wurdt de kollektive rykdom fan 'e famylje rûsd op sawat $ 247 miljard, wêrtroch se ien fan' e rykste famyljes wrâldwiid binne. Dit enoarme fortún is foar in grut part te tankjen oan har eigendomsbelang yn Walmart, dy't in signifikant diel fan har rykdom ferantwurdet.

De rykdom fan 'e Walton-famylje is primêr bûn oan har eigendom fan Walmart-oandielen. De famylje hat sawat 50% fan 'e útsûnderlike oandielen fan Walmart, wat har substansjele kontrôle jout oer de operaasjes en rjochting fan it bedriuw. As de oandielpriis fan Walmart yn 'e rin fan' e jierren is omheech gien, hat de rykdom fan 'e Walton-famylje ek.

FAQ:

F: Wa binne de eigners fan Walmart?

A: De primêre eigners fan Walmart binne leden fan 'e Walton-famylje, neikommelingen fan' e oprjochter fan it bedriuw, Sam Walton.

F: Hoefolle is de famylje Walton wurdich?

A: Fanôf 2021 wurdt de kollektive rykdom fan 'e Walton-famylje rûsd op sawat $ 247 miljard.

F: Hoe sammele de famylje Walton har rykdom?

A: De rykdom fan 'e Walton-famylje is primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart, dy't in signifikant diel fan har fortún útmakket.

It is wichtich om te notearjen dat de grutte rykdom fan 'e Walton-famylje in ûnderwerp fan debat en krityk west hat. Guon beweare dat it ûnbidige fortún fan 'e famylje de groeiende rykdom-ûngelikens yn' e maatskippij markearret. D'r is lykwols net te ûntkennen de ynfloed en sukses fan Walmart as retailgigant, en de rykdom fan har eigners wjerspegelet dy triomf.

Ta beslút, de eigners fan Walmart, de Walton-famylje, binne ûnder de rykste persoanen yn 'e wrâld, mei in kollektyf rykdom fan sawat $ 247 miljard. Harren eigendomsbelang yn Walmart hat har fortún nei skriklike hichten brocht, en har posysje as wichtige spielers yn 'e wrâldwide retailsektor ferstevige.