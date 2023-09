Astrofysikus Brian May, fral bekend as de leadgitarist foar de legindaryske rockband Queen, hat wichtige bydragen levere oan NASA's OSIRIS-REx-missy. May, dy't in doktoraat yn astrofysika hat, is belutsen by it yn kaart bringen fan 'e asteroïde Bennu, dêr't de missy is ynsteld om in stekproef op te heljen.

May's gearwurking mei NASA begon yn 2015 doe't hy wurke oan 'e New Horizons-missy, dy't in romteskip stjoerde om troch Pluto te fleanen. Hy makke it earste stereo-ôfbylding fan hege kwaliteit fan Pluto, en liet syn talint net allinich as rockmuzikant sjen, mar ek as astrofysikus.

Foar de OSIRIS-REx-missy wurke May tegearre mei wittenskipper Claudia Manzoni om realistyske 3D-ôfbyldings fan romtemisjes te meitsjen. Mei help fan dizze bylden holp May Bennu yn kaart te bringen en in feilige lâningssône te finen foar de sonde dy't de asteroïde-monster sammelje soe. Syn saakkundigens en ynnovative oanpak makken yndruk op missydirekteur Dante Lauretta, dy't de stereo's fan May beskreau as in "geweldich ark" dat holp by it sykjen nei in geskikte lâningssite.

May's tawijing oan wittenskip en romteferkenning is evident yn syn belutsenens by NASA-projekten. Syn passy foar astronomy liedt him ta in doktoraat yn astrofysika, en hy bliuwt by te dragen oan it fjild, wylst hy ek bliuwende bydragen leveret oan 'e wrâld fan muzyk as songwriter foar Queen.

De lâning fan 'e OSIRIS-REx-monsterkapsule yn' e woastyn fan Utah op 24 septimber sil in wichtige mylpeal markearje yn 'e missy fan NASA om in asteroïde-monster werom nei de ierde te bringen. De bydragen fan Brian May oan 'e missy markearje de unike krusing fan muzyk en wittenskip, en toant de talinten en ferskate ynteresses fan yndividuen yn har stribjen bûten har primêre fjilden fan saakkundigens.

