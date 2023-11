Hoefolle fertsjinnet de Walmart-eigner in jier?

Op it ryk fan retailgiganten stiet Walmart heech as ien fan 'e meast ynfloedrike en profitable bedriuwen yn' e wrâld. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en online oanwêzigens is Walmart in húshâlding wurden dy't synonym is mei gemak en betelberens. Natuerlik ûntstiet nijsgjirrigens oangeande it finansjele súkses fan 'e eigner fan it bedriuw, om't in protte har ôffreegje hoefolle de Walmart-eigner yn in jier fertsjinnet.

Walmart's Eigner: In koarte yntroduksje

Foardat jo yngeane op 'e spesifikaasjes fan' e ynkomsten fan 'e eigner, is it wichtich om te begripen wa't krekt oan it roer stiet fan dit retail-ryk. Walmart waard oprjochte troch Sam Walton yn 1962 en is op it stuit eigendom fan syn famylje fia ferskate entiteiten, ynklusyf de Walton Family Holdings Trust. De Walton-famylje is bekend om har signifikante belang yn it bedriuw, mei ferskate famyljeleden aktyf belutsen by har behear en operaasjes.

De rykdom fan 'e Walmart-eigner

Fanôf de lêste beskikbere gegevens hat de hjoeddeistige eigner fan Walmart, de famylje Walton, in skriklik fortún sammele. Neffens Forbes 'real-time miljardêr tracker, is it kombinearre nettowearde fan' e Walton-famylje mear as $ 200 miljard. Dit makket har ien fan 'e rykste famyljes yn' e wrâld.

Jierlikse ynkomsten

Hoewol it útdaagjend is om it krekte bedrach te bepalen dat de Walmart-eigner yn in jier makket, is it dúdlik dat har rykdom substansjeel bliuwt groeie. De rykdom fan 'e Walton-famylje komt foaral út har eigendomsbelang yn Walmart, dy't signifikante dividenden en kapitaalwinsten genereart. Dizze ynkomsten, kombineare mei oare ynvestearrings en saaklike ûndernimmingen, drage by oan har jierlikse ynkommen.

FAQ

F: Hoe fergeliket it ynkommen fan 'e Walmart-eigner mei oare miljardêrs?

A: It ynkommen fan de Walmart-eigner pleatst se ûnder de rykste persoanen wrâldwiid, mei har nettowearde konsekwint ranglist yn 'e topklasse fan miljardêrs.

F: Fluktuearret it ynkommen fan de Walmart-eigner?

A: It ynkommen fan de Walmart-eigner kin fan jier oant jier ferskille fanwege faktoaren lykas feroaringen yn 'e prestaasjes fan it bedriuw, fluktuaasjes fan' e oandielmerk en ynvestearringsresultaten.

F: Binne d'r filantropyske ynspanningen fan 'e Walmart-eigner?

A: Ja, de famylje Walton is bekend om har filantropyske ynspanningen. Se hawwe ferskate woldiedige stiftingen en inisjativen oprjochte dy't rjochte binne op ûnderwiis, miljeuduorsumens en mienskipsûntwikkeling.

Ta beslút, hoewol it krekte jierlikse ynkommen fan 'e Walmart-eigner in útdaging kin wêze om te bepalen, is har rykdom sûnder mis substansjeel. It eigendom fan 'e Walton-famylje fan Walmart hat se oanstutsen nei de boppeste lagen fan' e rykste persoanen fan 'e wrâld, en sementearje har plak yn' e annalen fan 'e detailhannelskiednis.