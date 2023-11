Hoefolle makket de Walmart-famylje per dei?

Yn it ryk fan detailhannel drage in pear nammen safolle gewicht as Walmart. Mei syn wiidweidige netwurk fan winkels en online oanwêzigens is it bedriuw in wrâldwide krêft wurden. Mar hawwe jo jo oait ôffrege hoefolle jild de Walmart-famylje op deistige basis makket? Lit ús dûke yn de sifers en smyt wat ljocht op dit yntrigearjende ûnderwerp.

De famylje Walmart, faaks oantsjutten as de Walton-famylje, is ien fan 'e rykste famyljes yn 'e wrâld. Har fortún is foaral ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart Inc., de multynasjonale retailkorporaasje oprjochte troch Sam Walton yn 1962. De rykdom fan 'e famylje is ferdield oer ferskate leden, wêrûnder Alice Walton, Jim Walton, en Rob Walton, ûnder oaren.

Neffens Forbes 'real-time miljardêr tracker, wurdt it kombinearre nettowearde fan' e Walmart-famylje rûsd op sawat $ 200 miljard. Dit skriklike figuer makket har ien fan 'e rykste famyljes op' e planeet. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dit nettowearde net itselde is as har deistich ynkommen.

Om har deistich ynkommen te berekkenjen, moatte wy ferskate faktoaren beskôgje lykas ynvestearrings, dividenden en oare boarnen fan ynkomsten. Spitigernôch is krekte ynformaasje oer har deistich ynkommen net maklik beskikber. It is lykwols feilich om oan te nimmen dat har deistige ynkomsten substansjeel binne, sjoen de grutte en profitabiliteit fan Walmart.

FAQ:

F: Wat is nettowearde?

A: Netwearde is de totale wearde fan 'e aktiva fan in yndividu of entiteit minus har ferplichtingen. It is in mjitte fan rykdom en finansjele status.

F: Hoe wurdt de rykdom fan 'e Walmart-famylje ferdield?

A: De rykdom fan 'e Walmart-famylje wurdt ferdield oer ferskate famyljeleden, mei de grutste dielen hâlden troch Alice Walton, Jim Walton, en Rob Walton.

F: Binne d'r oare boarnen fan ynkommen foar de Walmart-famylje?

A: Wylst de mearderheid fan har rykdom komt fan har eigendomsbelang yn Walmart, kin de famylje ek ynvestearrings hawwe yn oare bedriuwen en aktiva dy't ekstra ynkommen generearje.

Ta beslút, hoewol wy gjin krekte sifers kinne leverje foar it deistige ynkommen fan 'e Walmart-famylje, is it sûnder mis substansjeel sjoen har enoarme nettowearde. Wylst de retailgigant trochgiet te bloeien, sil de rykdom fan 'e famylje wierskynlik groeie, en har posysje as ien fan' e rykste famyljes yn 'e wrâld fersterkje.