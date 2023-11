Hoefolle kostet Shingrix by Walmart?

As jo ​​​​sykje om faksinaasje te krijen tsjin gordelroos, is ien fan 'e meast effektive en oanrikkemandearre faksins Shingrix. Foardat jo it faksin krije, is it lykwols wichtich om de kosten te beskôgjen. Walmart, ien fan 'e grutste retailketens yn' e Feriene Steaten, biedt Shingrix oan by har apotheken. Litte wy in tichterby besjen hoefolle Shingrix kostet by Walmart en guon faak stelde fragen yn ferbân mei it faksin.

Shingrix Kosten by Walmart:

Mei yngong fan [hjoeddeistige datum] binne de kosten fan Shingrix by Walmart sawat $ 155 per dosis. It faksin fereasket twa doses, sadat de totale kosten foar de folsleine faksinaasjekursus sawat $ 310 soe wêze. It is de muoite wurdich op te merken dat dizze prizen in bytsje kinne fariearje ôfhinklik fan 'e lokaasje en alle oanhâldende promoasjes of koartingen.

Faak Stelde Fragen:

1. Wat is Shingrix?

Shingrix is ​​in faksin dat brûkt wurdt om gordelroos te foarkommen, in pynlike útslach feroarsake troch it varicella-zoster-firus. It wurdt tige oanrikkemandearre foar persoanen fan 50 jier en âlder, om't se in hegere risiko hawwe foar it ûntwikkeljen fan gordelroos.

2. Is Shingrix dekt troch fersekering?

De measte fersekeringsplannen dekke de kosten fan Shingrix, mar it is altyd oan te rieden om te kontrolearjen mei jo fersekeringprovider om dekkingsdetails te befêstigjen. Medicare Part D beslacht ek Shingrix.

3. Binne d'r kwalifikaasjekritearia foar it ûntfangen fan it Shingrix-faksin?

Shingrix wurdt oanrikkemandearre foar persoanen fan 50 jier en âlder, nettsjinsteande oft se yn it ferline gordelroos hawwe hân of it âldere gordelfaksin, Zostavax, krigen hawwe.

4. Is Shingrix beskikber sûnder in recept?

Nee, Shingrix is ​​net beskikber sûnder in recept. Jo moatte rieplachtsje mei in sûnenssoarch professional dy't jo yn oanmerking komme kin en in recept foar it faksin leverje kin.

5. Binne der gjin side-effekten fan Shingrix?

Lykas elke faksin kin Shingrix side-effekten feroarsaakje. De meast foarkommende side-effekten omfetsje pine en swelling op 'e ynjeksjeplak, lykas wurgens, spierpine, hoofdpijn en koarts. Dizze side-effekten binne oer it generaal myld en tydlik.

As konklúzje, as jo it beskôgje om yninting te krijen tsjin gordelroos, is Shingrix in tige oanrikkemandearre opsje. By Walmart binne de kosten fan Shingrix sawat $ 155 per dosis, yn totaal sawat $ 310 foar de folsleine faksinaasjekursus. Unthâld om te rieplachtsjen mei jo sûnenssoarchferliener om te bepalen as Shingrix geskikt is foar jo en om alle soargen of fragen oan te pakken dy't jo hawwe.