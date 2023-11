Hoefolle fertsjinnet in Walmart-eigner in jier?

Yn 'e wrâld fan detailhannel stiet Walmart as in behemoth, bekend om syn massive winkels en wiidweidige produktoanbod. Mei mear dan 11,000 winkels wrâldwiid, is it gjin wûnder dat in protte minsken har ôffreegje oer it finansjele súkses fan dyjingen dy't dizze retailgiganten besit en operearje. Dus, hoefolle fertsjinnet in Walmart-eigner yn in jier?

Walmart-eigendom begripe

Foardat jo yngean op 'e ynkomsten fan in Walmart-eigner, is it wichtich om de struktuer fan it bedriuw te begripen. Walmart is in iepenbier ferhannele korporaasje, wat betsjuttet dat it eigendom is fan oandielhâlders dy't oandielen hawwe fan 'e oandiel fan it bedriuw. Dizze oandielhâlders kinne yndividuele ynvestearders, ynstitúsjonele ynvestearders, en sels meiwurkers omfetsje fia aksjeplannen. Dêrom wurde de ynkomsten fan in Walmart-eigner net allinich bepaald troch de prestaasjes fan ien winkel, mar earder troch de wearde fan har oandielen yn it bedriuw.

Earnings fan Walmart-eigners

It ynkommen fan in Walmart-eigner kin signifikant ferskille ôfhinklik fan it oantal oandielen dat se hawwe en de prestaasjes fan it bedriuw. Mei yngong fan 2021 binne de Walton-famylje, neikommelingen fan Walmart's oprjochter Sam Walton, de mearderheidsoandeelhâlders fan it bedriuw. Neffens Forbes wurdt de kombineare rykdom fan 'e Walton-famylje rûsd op mear dan $200 miljard. It is lykwols wichtich om te notearjen dat dizze rykdom net allinich is ôflaat fan har eigendom fan Walmart, om't se har ynvestearrings yn 'e rin fan' e jierren hawwe diversifisearre.

FAQ

F: Kin immen in Walmart-eigner wurde?

A: Ja, elkenien kin in Walmart-eigner wurde troch oandielen fan 'e oandiel fan it bedriuw te keapjen fia in brokerage-akkount.

F: Meitsje alle Walmart-eigners itselde bedrach jild?

A: Nee, de ynkomsten fan Walmart-eigners ferskille ôfhinklik fan it oantal oandielen dat se hawwe en de prestaasjes fan it bedriuw.

F: Binne d'r oare manieren om jild te fertsjinjen mei Walmart-eigendom?

A: Ja, Walmart betellet dividenden oan har oandielhâlders, wat ekstra ynkommen kin leverje.

Ta beslút, de ynkomsten fan in Walmart-eigner binne net maklik kwantifisearre, om't se ôfhinklik binne fan ferskate faktoaren lykas it oantal oandielen yn besit en de prestaasjes fan it bedriuw. Wylst de Walton-famylje, as mearderheidsoandielhâlders, wichtige rykdom hat sammele út har eigendom fan Walmart, is it wichtich om te ûnthâlden dat dit net it gefal is foar alle Walmart-eigners.