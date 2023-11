Hoefolle binne de Walmart-bern wurdich?

Op it ryk fan retailgiganten hat Walmart al lang in húshâldnamme west. Mei har massale súkses is de famylje Walton, dy't it bedriuw oprjochte en hat, ien fan 'e rykste famyljes yn 'e wrâld wurden. Mar hoe sit it mei de jongere generaasje Waltons? Hoefolle binne de Walmart-bern wurdich?

De Walmart-bern, ek wol bekend as de Walton-erfgenamten, binne de bern fan Walmart's oprjochters, Sam en Helen Walton. De rykdom fan 'e famylje is primêr ôflaat fan har eigendomsbelang yn Walmart, dat wurdt rûsd op sawat 50%. Fanôf 2021 wurdt de Walton-famylje beskôge as ien fan 'e rykste famyljes wrâldwiid, mei in kombineare nettowearde fan mear dan $ 200 miljard.

De krekte wearde fan elk Walmart-bern ferskilt, om't it hinget fan har yndividuele eigendomsbelangen yn it bedriuw. It wurdt lykwols rûsd dat de fjouwer bern fan Sam en Helen Walton - Rob, Jim, Alice en de lette John - elk in nettowearde hawwe fan $60 oant $70 miljard. Dizze sifers pleatse se ûnder de rykste persoanen yn 'e wrâld.

FAQ:

F: Hoe erven de Walmart-bern har rykdom?

A: De Walmart-bern erven har rykdom troch har eigendomsbelang yn Walmart, dat waard oprjochte troch har âlden, Sam en Helen Walton.

F: Binne de Walmart-bern belutsen by it behear fan Walmart?

A: Wylst de Walmart-bern ferskate posysjes binnen it bedriuw hawwe hâlden, binne se net aktyf belutsen by it deistich behear. Walmart wurdt primêr rinne troch in profesjoneel managementteam.

F: Binne de Walmart-bern filantropysk?

A: Ja, de Walmart-bern binne belutsen west by filantropyske ynspanningen. Se hawwe woldiedige stiftingen oprjochte en wichtige bedraggen jild skonken oan ferskate doelen en organisaasjes.

F: Hoe fergeliket de rykdom fan 'e Walmart-bern mei oare miljardêrs?

A: De Walmart-bern binne ûnder de rykste persoanen wrâldwiid. Har nettowearde is lykwols noch leger dan guon oare foaroansteande miljardêrs, lykas Jeff Bezos en Elon Musk.

As konklúzje hawwe de Walmart-bern, as erfgenamten fan it Walmart-fortún, enoarme rykdom. Harren eigendomsbelang yn it bedriuw hat har oandreaun nei de top fan 'e wrâldwide rykdomranglist. Wylst har krekte nettowearde kin fluktuearje, is d'r net te ûntkennen dat de Walmart-bern yndividueel miljarden dollars wurdich binne, en befeiligje har plak ûnder de rykste persoanen fan 'e wrâld.