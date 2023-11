Hoefolle bern hie de eigener fan Walmart?

Op it ryk fan retailgiganten hat Walmart al lang in húshâldnamme west. Oprjochte troch Sam Walton yn 1962, is it bedriuw útgroeid ta de grutste retailer yn 'e wrâld. As it gesicht efter dit wrâldwide ryk binne in protte minsken nijsgjirrich nei it persoanlike libben fan 'e man dy't it allegear begon. Ien fraach dy't faak opkomt is: hoefolle bern hie Sam Walton?

Sam Walton, de oprjochter fan Walmart, hie yn totaal fjouwer bern. Syn earste bern, Samuel Robson Walton, waard berne yn 1944. Rob Walton, sa't hy algemien bekend is, spile in wichtige rol yn 'e groei en sukses fan Walmart. Hy tsjinne as foarsitter fan it bedriuw fan 1992 oant 2015, folge yn syn heite fuotleasten.

John Thomas Walton, it twadde bern fan Sam Walton, waard berne yn 1946. Tragysk is John Walton ferstoarn yn in fleantúchûngelok yn 2005. Nettsjinsteande syn ûntiidske dea, sil syn ynfloed op it bedriuw en de filantropyske ynspanningen fan syn famylje altyd ûnthâlden wurde.

Jim Walton, it tredde bern fan Sam Walton, waard berne yn 1948. Hy is op it stuit lid fan 'e Walmart-bestjoer en spilet in aktive rol yn it bedriuwsbehear. Bekend om syn lege-kaai aard, Jim hat in wichtige bydrage levere oan it famyljebedriuw.

De jongste fan Sam Walton syn bern is Alice Walton, berne yn 1949. Wylst se net direkt belutsen west hat by de deistige operaasjes fan Walmart, hat Alice har namme makke as keunstsamler en filantroop. Se stifte it Crystal Bridges Museum of American Art yn Bentonville, Arkansas, dat har wiidweidige kolleksje toant.

FAQ:

F: Wa is de eigner fan Walmart?

A: De oprjochter fan Walmart wie Sam Walton. Sûnt syn ferstjerren yn 1992 is it eigendom fan it bedriuw lykwols ferdield ûnder syn erfgenamten.

F: Hoefolle bern hie Sam Walton?

A: Sam Walton hie fjouwer bern: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, en Alice Walton.

F: Binne ien fan 'e bern fan Sam Walton belutsen by Walmart?

A: Ja, trije fan Sam Walton's bern binne belutsen west by Walmart. Rob Walton tsjinne as foarsitter fan it bedriuw, Jim Walton is lid fan 'e ried fan bestjoer, en Alice Walton hat har rjochte op har eigen ûndernimmingen, ynklusyf keunstsammeljen en filantropy.

F: Wat is it Crystal Bridges Museum of American Art?

A: It Crystal Bridges Museum of American Art is in museum oprjochte troch Alice Walton yn Bentonville, Arkansas. It herberget in wichtige kolleksje fan Amerikaanske keunst en is in populêre kulturele attraksje.

Wylst de neilittenskip fan Sam Walton troch syn bern libbet, bliuwt Walmart bloeie as in retail powerhouse. De bydragen fan syn neiteam hawwe sûnder mis in krúsjale rol spile yn it foarmjen fan it sukses en de ynfloed fan it bedriuw op 'e wrâld fan detailhannel.