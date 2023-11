Hoe lang is in faksin foar shingles goed foar?

Troch [Jo namme]

[Stêd, steat] - Shingles, ek wol bekend as herpes zoster, is in pynlike firale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket. It hat typysk ynfloed op âldere folwoeksenen en yndividuen mei ferswakke ymmúnsysteem. Om dizze slopende tastân foar te kommen, is in faksin foar gordelroos beskikber. Mar hoe lang duorret de beskerming tsjin dit faksin? Litte wy útfine.

It faksin foar shingles, ek wol Zostavax neamd, wie it earste faksin goedkard troch de US Food and Drug Administration (FDA) om gordelroos te foarkommen. Yn 2017 waard lykwols in nij en effektiver faksin neamd Shingrix yntrodusearre. Shingrix is ​​no it foarkommende faksin oanrikkemandearre troch de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) foar de previnsje fan gordelroos.

Hoe lang leveret it Shingrix-faksin beskerming?

Neffens de CDC biedt it Shingrix-faksin sterke beskerming tsjin gordelroos en har komplikaasjes. Klinyske triennen hawwe oantoand dat it faksin mear as 90% effektyf is yn it foarkommen fan gordelroos by persoanen fan 50 jier en âlder. De beskerming fan it Shingrix-faksin duorret ferskate jierren, mei ûndersiken dy't sjen litte dat it op syn minst fjouwer jier nei faksinaasje tige effektyf bliuwt.

Is der ferlet fan in booster shot?

Wylst it Shingrix-faksin langduorjende beskerming biedt, advisearret de CDC in twadde dosis om maksimale effektiviteit te garandearjen. De twadde doasis moat twa oant seis moanne nei de earste doasis wurde administrearre. De boostershot helpt om de ymmúnreaksje te ferbetterjen en te ferlingjen, en leveret trochgeande beskerming tsjin gordelroos.

Hoe sit it mei it âldere faksin, Zostavax?

It faksin foar âldere gordelroos, Zostavax, is noch beskikber, mar is net langer de foarkarsopsje. Zostavax leveret sawat fiif jier beskerming tsjin gordelroos, mar syn effektiviteit nimt oer de tiid ôf. As jo ​​​​earder it Zostavax-faksin hawwe krigen, advisearret de CDC it Shingrix-faksin te krijen om bettere beskerming te garandearjen tsjin gordelroos.

Ta beslút, it Shingrix faksin is tige effektyf yn it foarkommen fan gordelroos en syn komplikaasjes. Mei syn langduorjende beskerming kinne partikulieren genietsje fan frede fan geast foar ferskate jierren nei faksinaasje. Unthâld om te rieplachtsjen mei jo soarchfersekerder om it bêste faksinaasjeskema foar jo te bepalen en om te soargjen dat jo de meast aktuele ynformaasje krije oer previnsje fan gordelroos.

FAQ:

F: Wat is shingles?

A: Shingles is in pynlike virale ynfeksje feroarsake troch it varicella-zoster-firus, itselde firus dat wetterpokken feroarsaket.

F: Wat is it Shingrix-faksin?

A: It Shingrix-faksin is in heul effektyf faksin goedkard troch de FDA om gordelroos te foarkommen. It is it foarkommende faksin oanrikkemandearre troch de CDC.

F: Hoe lang leveret it Shingrix-faksin beskerming?

A: It Shingrix-faksin biedt sterke beskerming tsjin gordelroos foar op syn minst fjouwer jier nei faksinaasje.

F: Haw ik in boostershot nedich?

A: Ja, de CDC advisearret in twadde dosis fan it Shingrix-faksin om maksimale effektiviteit te garandearjen. De twadde doasis moat twa oant seis moanne nei de earste doasis wurde administrearre.

F: Hoe sit it mei it âldere faksin, Zostavax?

A: Zostavax is noch beskikber, mar is net langer de foarkarsopsje. It jout beskerming tsjin gordelroos foar likernôch fiif jier, mar syn effektiviteit nimt ôf oer de tiid. It wurdt oanrikkemandearre om it Shingrix-faksin te krijen foar bettere beskerming.