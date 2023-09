Wittenskippers hawwe in grutte trochbraak yn sinne-ôfbylding berikt troch in nije modus te brûken fan 'e Extreme Ultraviolet Imager (EUI) kamera op' e Solar Orbiter. De EUI, in diel fan 'e mienskiplike missy tusken de European Space Agency (ESA) en NASA, hat mei súkses ôfbylden mei hege resolúsje fan' e korona fan 'e sinne, it bûtenste gebiet fan' e sfear fan 'e sinne, op ekstreme ultraviolette golflingten.

De kaai foar dizze prestaasje wie in modifikaasje fan 'e lêste minuten oan' e kamera mei in ynnovative "hack." Undersikers tafoege in lytse útstekke "thumb" oan 'e feiligensdoar fan it ynstrumint, wêrtroch't de EUI djipper yn syn doelregio kin sjen dan oarspronklik pland. As de doar heal iepen glydt, bedekt de tomme de ljochte skiif fan 'e sinne, wêrtroch't de EUI it swakke ultraviolet ljocht kin ûntdekke dat troch de omlizzende korona útstjit.

Dizze nije metoade, bekend as de occulter modus fan operaasje, is ûnder testen sûnt 2021. It team hat koartlyn in papier en fideo publisearre dy't de suksesfolle resultaten fan dizze oanpak demonstrearje. De fideo toant in ultravioletôfbylding fan 'e sinne's korona fêstlein mei it EUI occulter, mei in boppesteande ôfbylding fan' e sinne-skiif makke troch NASA's STEREO-missy.

Tradysjoneel waarden tawijde ynstruminten neamd koronagrafen brûkt om bylden fan 'e korona fan' e sinne te fangen. De ynnovative hack fan 'e EUI lit de koronagraaf en de kamera lykwols wurde kombineare yn ien inkeld ynstrumint, wat nije mooglikheden iepenet foar sinne-ôfbylding. Dizze trochbraak kin mooglik liede ta de ûntwikkeling fan in nij soarte ynstrumint dat tagelyk de sinne en har omlizzende korona kin ôfbyldzje.

Dizze prestaasje is fan wichtich belang, om't it in djippe ynfloed kin hawwe op takomstige sinne-ynstruminten en ús begryp fan 'e sinne. It súkses fan dizze metoade koe it paad easkje foar foarútgong yn ynstruminten lykas Aditya L1's Visible Emission Line Coronagraph (VELC), dy't as doel hat gegevens te sammeljen en it mystearje op te lossen hoe't de temperatuer fan 'e korona in miljoen graden kin berikke, wylst it oerflak fan' e sinne op bliuwt. krekt mear as 6,000 graden Celsius.

Oer it algemien toant dizze trochbraak yn sinne-ôfbylding de krêft fan fernimstigens en ynnovaasje yn wittenskiplike ferkenning. Troch kreative oplossingen te finen foar technyske útdagings, hawwe wittenskippers de grinzen fan wat mooglik beskôge wurde kinne ferdrukke en ús begryp fan 'e sinne en har sfear ferdjipje.

