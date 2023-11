Hoe kinne jo Undeletable apps op Samsung wiskje?

Undeletebere apps kinne in oerlêst wêze op elke smartphone, ynklusyf Samsung-apparaten. Dizze foarôf ynstalleare applikaasjes, ek wol bekend as bloatware, nimme faak weardefolle opslachromte yn en kinne net maklik fuortsmiten wurde. D'r binne lykwols in pear metoaden dy't jo kinne besykje dizze koppige apps te wiskjen en de opslach fan jo apparaat werom te winnen.

Ien opsje is om de app út te skeakeljen. It útskeakeljen fan in app ferberget it yn wêzen foar de app-lade fan jo apparaat en foarkomt dat it op 'e eftergrûn rint. Om in app op in Samsung-apparaat út te skeakeljen, gean nei Ynstellings, dan Apps, en selektearje de app dy't jo útskeakelje wolle. Tik dêrwei op de knop Utskeakelje. Hâld der rekken mei dat it útskeakeljen fan in app feroarsaakje kin dat guon funksjes of funksjes net beskikber wurde.

As it útskeakeljen fan de app net genôch is, kinne jo besykje in app fan tredden te brûken om it te ferwiderjen. D'r binne ferskate apps beskikber yn 'e Google Play Store dy't beweare dat se bloatware kinne ferwiderje. Dizze apps hawwe faak root-tagong nedich, wat betsjut dat jo bestjoerlike privileezjes moatte hawwe op jo apparaat. Lykwols, rooting dyn apparaat kin ûnjildige jo garânsje en kin feroarsaakje oare problemen, dus gean mei foarsichtigens.

In oare metoade om net te wiskjen apps is troch de Android Debug Bridge (ADB) te brûken. ADB is in kommando-rigelark wêrmei jo kinne kommunisearje mei jo Android-apparaat fan in kompjûter. Troch jo Samsung-apparaat oan in kompjûter te ferbinen en ADB-kommando's te brûken, kinne jo systeemapps wiskje dy't oars net te ferwiderjen binne. Dizze metoade fereasket wat technyske kennis en kin riskant wêze as it net goed dien wurdt, dus it wurdt oanrikkemandearre foar avansearre brûkers.

FAQ:

F: Wat binne net wiske apps?

A: Undeletebere apps, ek wol bekend as bloatware, binne foarôf ynstalleare applikaasjes op smartphones dy't net maklik mei reguliere middels kinne wurde fuortsmiten.

F: Wêrom soe ik net wiske apps wiskje wolle?

A: Undeletebere apps nimme faak opslachromte yn en kinne op 'e eftergrûn rinne, wat mooglik ynfloed hat op de prestaasjes fan it apparaat. It fuortheljen kin romte frijmeitsje en de algemiene funksjonaliteit ferbetterje.

F: Kin ik undeletebere apps wiskje sûnder myn Samsung-apparaat te rootjen?

A: It útskeakeljen fan de app is de maklikste manier om in net te wiskjen app "wiskje" sûnder rooting. It folslein fuortsmiten fan de app kin lykwols root-tagong fereaskje of avansearre metoaden lykas ADB brûke.

F: Is it feilich om myn Samsung-apparaat te rootjen?

A: It rootjen fan jo apparaat kin jo garânsje ûnjildich meitsje en kin feiligens- of stabiliteitsproblemen feroarsaakje. It is oan te rieden om de risiko's en foardielen yngeand te ûndersykjen foardat jo trochgean mei rooting.

Ta beslút, wylst it wiskjen fan undeleteable apps op Samsung apparaten kin wêze útdaagjend, der binne metoaden beskikber te werhelje dyn apparaat syn opslach. Oft it no de app is útskeakelje, apps fan tredden brûke, of ADB-kommando's brûke, it is wichtich om de risiko's en foardielen te weagjen foardat jo ien fan dizze metoaden besykje.