Hoe meitsje jo in ferburgen map op iPhone?

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek is privacy in grutte soarch wurden wurden foar in protte smartphone-brûkers. Oft it no persoanlike foto's, gefoelige dokuminten of fertroulike ynformaasje binne, minsken wolle derfoar soargje dat har gegevens feilich en ferburgen bliuwe foar nijsgjirrige eagen. As jo ​​​​in iPhone-brûker binne dy't in ferburgen map op jo apparaat wolle meitsje, is hjir in stap-foar-stap hantlieding om jo te helpen jo bestannen privee te hâlden.

1. Kies in skûlplak: Begjin mei it selektearjen fan in geskikte lokaasje op jo iPhone wêr't jo de ferburgen map wolle oanmeitsje. Dit kin wêze binnen in besteande app as op jo thússkerm.

2. Meitsje in nije map: Druk op en hâld elk app-ikoan op jo thússkerm oant se begjinne te jiggjen. Sleep dan de iene app nei de oare om in nije map te meitsjen. Jou de map in namme dy't gjin erchtinken wekket.

3. Ferpleats apps nei de map: Ferpleats no de apps dy't jo wolle ferbergje yn 'e nij oanmakke map. Jo kinne dit dwaan troch in app-ikoan te drukken en yn te hâlden, en dan nei de map te slepen.

4. Ferbergje de map: Om de map te ferbergjen foar nijsgjirrige eagen, ferpleatse it nei in sekundêr of tertiêr thússkerm. Jo kinne dit dwaan troch de map nei it meast rjochte skerm te slepen of troch nei links te swipe oant jo de winske lokaasje berikke.

FAQ:

F: Kin immen myn ferburgen map noch fine?

A: Hoewol dizze metoade in basisnivo fan privacy leveret, is it net foolproof. Slimme brûkers kinne de ferburgen map noch altyd fine troch jo apparaat te sykjen of bepaalde apps fan tredden te brûken.

F: Kin ik de ferburgen map mei wachtwurd beskermje?

A: Spitigernôch biedt iOS gjin ynboude funksje om mappen mei wachtwurd te beskermjen. Jo kinne lykwols apps fan tredden brûke fan 'e App Store dy't ekstra feiligensmaatregels leverje.

F: Sil it ferbergjen fan apps har funksjonaliteit beynfloedzje?

A: Nee, apps ferbergje yn in map sil har funksjonaliteit net beynfloedzje. Jo kinne se noch tagong krije en brûke lykas jo normaal soene.

Troch dizze ienfâldige stappen te folgjen, kinne jo in ferburgen map op jo iPhone oanmeitsje en in ekstra laach privacy tafoegje oan jo persoanlike gegevens. It is lykwols wichtich om te ûnthâlden dat dizze metoade net foolproof is, en as jo heul gefoelige ynformaasje hawwe, is it oan te rieden om mear robúste feiligensopsjes te ferkennen.