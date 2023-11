Hoe sjoch ik alle rinnende apps op myn iPhone?

Yn 'e hjoeddeistige rappe digitale wrâld binne smartphones in essinsjeel diel fan ús libben wurden. Mei in mannichte oan apps beskikber binnen ús fingertoppen, is it maklik om it spoar te ferliezen fan wat op 'e eftergrûn rint op ús iPhones. Oft jo op syk binne nei it sluten fan in app dy't jo batterij drainet of gewoan nijsgjirrich is nei wat op it stuit aktyf is, witten hoe't jo alle rinnende apps op jo iPhone kinne besjen, kin heul handich wêze. Hjir is in stap-foar-stap hantlieding om jo te helpen yn kontrôle te bliuwen oer jo apparaat.

Step 1: Untskoattelje jo iPhone en navigearje nei it thússkerm.

Step 2: Dûbelklikke op de thúsknop. Dizze aksje sil de app-wikseler ophelje, dy't alle apps werjaan dy't op it stuit op 'e eftergrûn rinne.

Step 3: Veeg nei lofts of rjochts om troch de ferskate appkaarten te blêdzjen. Elke kaart stiet foar in rinnende app.

Step 4: Om in app te sluten, swipe dy omheech en fan it skerm. Dizze aksje sil de app twinge om te stopjen en te ferwiderjen fan 'e list mei rinnende apps.

It is wichtich om te notearjen dat apps mei geweld ôfslute yn 't algemien moatte wurde reservearre foar doelen foar probleemoplossing of as in app net reagearret. iOS is ûntworpen om app-aktiviteit effisjint te behearjen, en apps dy't twangmjittich stopje kinne miskien net needsaaklikerwize de prestaasjes of batterijlibben ferbetterje.

Faak stelde fragen (FAQ):

F: Wat betsjuttet it as in app op 'e eftergrûn rint?

A: As in app op 'e eftergrûn rint, betsjut it dat it noch aktyf is en systeemboarnen konsumearret, sels as jo it net aktyf brûke. Hjirmei kinne apps taken útfiere lykas muzyk spielje, jo lokaasje bywurkje, of notifikaasjes ûntfange.

F: Kin ik alle rinnende apps sjen op nijere iPhone-modellen sûnder in thúsknop?

A: Ja, op nijere iPhone-modellen sûnder in thúsknop (lykas de iPhone X en letter), kinne jo alle rinnende apps besjen troch fan 'e ûnderkant fan it skerm omheech te swipen en yn' e midden fan it skerm te pausen. Dizze aksje sil de app-wikseler ophelje.

Troch dizze ienfâldige stappen te folgjen, kinne jo maklik byhâlde fan alle apps dy't op jo iPhone rinne. Unthâld om de app-wikseler ferantwurde te brûken en apps allinich te twingen as it nedich is. Bliuw yn kontrôle oer jo apparaat en genietsje fan in soepelere brûkersûnderfining.