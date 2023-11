Hoe kin ik permanint stopje dat apps op 'e eftergrûn rinne?

Hawwe jo oait opfallen dat sels nei it sluten fan in app op jo smartphone, it bliuwt op 'e eftergrûn rinne, kostbere batterijlibben konsumearje en jo apparaat fertrage? As jo ​​​​wurch binne fan dit ûngemak, hawwe wy wat tips om jo te helpen permanint te stopjen dat apps op 'e eftergrûn rinne.

Litte wy earst begripe wat it betsjut foar in app om op 'e eftergrûn te rinnen. As jo ​​in app op jo apparaat iepenje, bliuwt dizze aktyf, sels as jo oerskeakelje nei in oare app of jo skerm beskoattelje. Hjirmei kinne apps taken útfiere lykas notifikaasjes ûntfange, gegevens bywurkje of muzyk spielje. Hoewol dit nuttich kin wêze foar bepaalde apps, kin it ek jo batterij leegje en de prestaasjes fan jo apparaat beynfloedzje.

Om te stopjen dat apps op 'e eftergrûn rinne, kinne jo dizze stappen folgje:

1. Op Android-apparaten:

- Gean nei "Ynstellings" en selektearje "Apps" of "Applikaasjes."

- Kies de app dy't jo wolle beheare en tik derop.

- Sykje nei de opsje "Batterij" of "Batterijoptimalisaasje".

- Selektearje "Net optimisearje" of "Batteriegebrûk optimalisearje" en skeakelje it út foar de keazen app.

2. Op iOS-apparaten:

- Gean nei "Ynstellings" en selektearje "Algemien."

- Tik op "Ferfarskje eftergrûnapp."

- Skeakelje de toggle-skeakel foar de app dy't jo wolle stopje om op 'e eftergrûn te rinnen.

Troch dizze stappen te folgjen, kinne jo foarkomme dat apps op 'e eftergrûn rinne en de boarnen fan jo apparaat besparje. Hâld lykwols yn gedachten dat guon apps noch eftergrûnaktiviteit nedich binne om goed te funksjonearjen, lykas messaging- of navigaasjeapps.

FAQ:

F: Sil it stopjen fan apps op 'e eftergrûn har funksjonaliteit beynfloedzje?

A: Yn 'e measte gefallen sil it stopjen fan apps op' e eftergrûn gjin ynfloed hawwe op har kearnfunksjonaliteit. Guon apps kinne lykwols eftergrûnaktiviteit fereaskje foar spesifike funksjes om goed te wurkjen.

F: Kin ik stopje dat alle apps tagelyk op 'e eftergrûn rinne?

A: Spitigernôch is d'r gjin universele ynstelling om te stopjen dat alle apps tagelyk op 'e eftergrûn rinne. Jo moatte de ynstellings foar eftergrûnaktiviteit fan elke app yndividueel beheare.

F: Sil it stopjen fan apps op 'e eftergrûn de prestaasjes fan myn apparaat ferbetterje?

A: Ja, it stopjen fan ûnnedige apps op 'e eftergrûn kin de prestaasjes fan jo apparaat ferbetterje troch boarnegebrûk te ferminderjen en ûnthâld frij te meitsjen.

Ta beslút, kontrôle nimme oer hokker apps op 'e eftergrûn rinne kin jo smartphone-ûnderfining signifikant ferbetterje. Troch de levere stappen te folgjen, kinne jo apps permanint stopje om op 'e eftergrûn te rinnen, batterijlibben te besparjen en algemiene prestaasjes te ferbetterjen.