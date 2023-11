Hoe wiskje ik in app permanint fan myn iPhone en syn gegevens?

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek binne ús smartphones in yntegraal diel wurden fan ús libben. Wy fertrouwe op har foar kommunikaasje, ferdivedaasje en produktiviteit. As ús app-kolleksjes groeie, kinne wy ​​​​lykwols fine dat wy ús apparaten wolle declutter troch ûnnedige apps en har byhearrende gegevens permanint te wiskjen. As jo ​​​​jo ôffreegje hoe't jo dit dwaan op jo iPhone, lês dan fierder foar in stap-foar-stap hantlieding.

As earste is it wichtich om it ferskil te begripen tusken it wiskjen fan in app en it ôfladen. As jo ​​​​in app wiskje, ferwiderje jo dizze folslein fan jo apparaat, ynklusyf alle gegevens. Oan 'e oare kant, it ôfladen fan in app ferwideret de app sels mar hâldt syn gegevens yntakt, wêrtroch jo it letter opnij kinne ynstallearje sûnder ynformaasje te ferliezen.

Om in app permanint fan jo iPhone te wiskjen, folgje dizze ienfâldige stappen:

1. Sykje de app dy't jo wiskje wolle op jo thússkerm.

2. Druk en hâld it app ikoan oant it begjint te jiggle.

3. Tap de "X" ikoan dat ferskynt op de boppe-lofter hoeke fan de app.

4. In pop-up berjocht sil ferskine, freget oft jo wolle fuortsmite de app. Befêstigje jo beslút troch op "Wiskje" te tikken.

Sadree't jo dizze stappen foltôge hawwe, sil de app permanint wurde wiske fan jo iPhone, en alle byhearrende gegevens wurde fuortsmiten.

FAQ:

F: Kin ik in wiske app en syn gegevens weromhelje?

A: Nee, as jo ienris in app wiskje, kin it net hersteld wurde, útsein as jo in reservekopy hawwe fan jo apparaat dy't de app en har gegevens omfettet.

F: Sil it wiskjen fan in app opslachromte op myn iPhone frijmeitsje?

A: Ja, it wiskjen fan apps kin helpe om opslachromte op jo apparaat frij te meitsjen, foaral as de app in grutte hoemannichte gegevens hat ferbûn.

F: Wat bart der as ik per ûngelok in app wiskje?

A: Sit gjin soargen! Jo kinne elke app dy't jo per ûngelok wiskje út 'e App Store maklik opnij ynstallearje. Jo app-gegevens wurde lykwols net hersteld, útsein as jo in reservekopy hawwe.

Ta beslút, it wiskjen fan ûnnedige apps fan jo iPhone is in ienfâldich proses dat kin helpe om jo apparaat te ûntsluten en opslachromte frij te meitsjen. Unthâld gewoan foarsichtich te wêzen by it wiskjen fan apps, om't har gegevens net kinne wurde hersteld ienris wiske.