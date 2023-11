Hoe kwyt ik net winske apps op myn Android-tillefoan?

As jo ​​​​in Android-brûker binne, hawwe jo josels miskien fûn mei in rommelige app-lade, fol mei apps dy't jo net mear brûke of yn it foarste plak nea woenen. Gelokkich is it fuortheljen fan net-winske apps fan jo Android-tillefoan in relatyf ienfâldich proses. Hjir is in stap-foar-stap hantlieding om jo te helpen jo apparaat te ûntsluten en weardefolle opslachromte werom te winnen.

1. Identifisearje de net winske apps: Begjin by it identifisearjen fan de apps dy't jo fuortsmite wolle. Dit kinne foarôf ynstalleare apps wêze dy't mei jo tillefoan kamen of apps dy't jo ynladen hawwe, mar net mear nedich binne. Jo kinne in list fine fan al jo ynstalleare apps troch nei de ynstellings fan jo tillefoan te gean en de opsje "Apps" of "Applikaasjes" te selektearjen.

2. Uninstall fia ynstellings: Sadree't jo de net-winske apps identifisearre hawwe, gean dan werom nei de app-list en tik op 'e app dy't jo fuortsmite wolle. Dit bringt jo nei de ynstellingsside fan 'e app. Sjoch foar de "Uninstall" of "Fuortsmite" knop en tik derop. Befêstigje jo aksje as jo frege wurde, en de app sil fan jo apparaat fuortsmiten wurde.

3. Uninstall fia de app-lade: As alternatyf kinne jo ek apps direkt fan jo app-lade fuortsmite. Iepenje de app-lade troch omheech of omleech te swipen op jo thússkerm, fyn dan de app dy't jo fuortsmite wolle. Druk en hâld it app-ikoantsje oant in menu ferskynt, sleep dan de app nei de opsje "Uninstallearje" of "Ferwiderje".

FAQ:

F: Kin ik foarôf ynstalleare apps ferwiderje?

A: Wylst guon foarôf ynstalleare apps de-ynstalleare kinne wurde, kinne oaren jo allinich tastean om se út te skeakeljen. It útskeakeljen fan in app sil it fuortsmite fan jo app-lade en foarkomme dat it rint, mar it sil noch opslachromte op jo apparaat besette.

F: Wat as ik per ûngelok in app wiskje?

A: Sit gjin soargen! As jo ​​per ûngelok in app deinstallearje, kinne jo it altyd opnij ynstallearje fanút de Google Play Store of in oare fertroude boarne.

F: Kin ik in app opnij ynstallearje dy't ik earder deynstallearre haw?

A: Ja, jo kinne elke app opnij ynstallearje dy't jo hawwe de-ynstalleare, salang't it noch beskikber is yn 'e app store of jo in reservekopy hawwe fan' e APK-bestân fan 'e app.

Troch dizze ienfâldige stappen te folgjen, kinne jo net-winske apps maklik fan jo Android-tillefoan ferwiderje, opslachromte frijmeitsje en jo apparaat streamlynje. Dus, gean fierder en ûntklearje jo tillefoan om in mear organisearre en effisjinte mobile ûnderfining te meitsjen.