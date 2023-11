Hoe kin ik ferburgen apps fine en wiskje op Windows 10?

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek binne ús kompjûters fol mei ferskate applikaasjes dy't ús helpe mei ús deistige taken. D'r kinne lykwols tiden wêze dat wy ûnbewust ferburgen apps ynstalleare op ús Windows 10-systemen. Dizze ferburgen apps kinne weardefolle systeemboarnen konsumearje en ús privacy kompromittearje. Dus, hoe kinne wy ​​dizze ferburgen apps fine en wiskje? Litte wy wat metoaden ûndersykje om dit probleem oan te pakken.

Ferburgen apps fine:

Om ferburgen apps op jo Windows 10 komputer te ûntdekken, kinne jo dizze stappen folgje:

1. Iepenje it Startmenu en klikje op "Ynstellings."

2. Yn it ynstellingsfinster selektearje "Apps."

3. Under de Apps & funksjes seksje, klik wer op "Apps & funksjes".

4. Rôlje troch de list mei ynstalleare apps en sykje nei alle fertochte of ûnbekende applikaasjes.

Ferburgen apps wiskje:

As jo ​​​​ienris in ferburgen app identifisearre hawwe, kinne jo trochgean mei it wiskjen:

1. Rjochts-klikke op de app dy't jo fuortsmite wolle en selektearje "Uninstallearje."

2. Folgje de ynstruksjes op it skerm om it deinstallaasjeproses te foltôgjen.

Faak stelde fragen (FAQ):

F: Wat binne ferburgen apps?

A: Ferburgen apps binne softwareapplikaasjes dy't ynstalleare binne op in kompjûter, mar binne net maklik sichtber of tagonklik foar de brûker.

F: Hoe beynfloedzje ferburgen apps myn kompjûter?

A: Ferburgen apps kinne systeemboarnen konsumearje, jo kompjûter fertrage en jo privacy en feiligens mooglik kompromittearje.

F: Kin ferburgen apps skealik wêze?

A: Hoewol net alle ferburgen apps skealik binne, kinne guon malware of spyware befetsje dy't skea oan jo kompjûter kinne feroarsaakje of jo persoanlike ynformaasje kompromittearje kinne.

F: Hoe kin ik foarkomme dat ferburgen apps ynstalleare wurde?

A: Om foar te kommen dat ferburgen apps ynstalleare wurde, is it wichtich om software allinich te downloaden fan fertroude boarnen en jo antyvirussoftware regelmjittich te aktualisearjen.

Ta beslút, it finen en wiskjen fan ferburgen apps op Windows 10 is krúsjaal foar it behâld fan in feilich en effisjint kompjûtersysteem. Troch de hjirboppe beskreaune stappen te folgjen, kinne jo derfoar soargje dat jo kompjûter frij bliuwt fan net winske en potinsjeel skealike applikaasjes. Bliuw wach en kontrolearje jo ynstalleare apps regelmjittich om jo systeem soepel te hâlden.