Hoe fyn ik in ferburgen finster op myn skerm?

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek is it net ûngewoan om meardere finsters iepen te hawwen op ús kompjûterskermen. Oft it no is foar wurk, ferdivedaasje of multitasking, wy fine ússels faaks mei ferskate applikaasjes tagelyk jongleren. D'r kinne lykwols gefallen wêze as in finster op mysterieuze wize út it sicht ferdwynt, wêrtroch't wy ús ôffreegje hoe't wy it weromhelje kinne. Dus, hoe fine jo in ferburgen finster op jo skerm? Litte wy wat nuttige tips en trúkjes ûndersykje.

1. Brûk de taakbalke: De taakbalke, typysk leit oan 'e ûnderkant fan jo skerm, toant ikoanen foar alle iepen applikaasjes. As in finster ferburgen is, kin it oerienkommende byldkaike noch sichtber wêze op 'e taakbalke. Klikje gewoan op it ikoan om it finster wer yn sicht te bringen.

2. Brûk de Alt+Tab fluchtoets: Troch tagelyk op de Alt+Tab-toetsen te drukken kinne jo troch alle iepen finsters op jo skerm fytse. Dizze fluchtoets is foaral handich as jo in protte finsters iepen hawwe en in spesifyk fluch sykje moatte.

3. Kontrolearje it systeemfak: Guon applikaasjes minimalisearje nei it systeemfak, dat normaal yn 'e rjochter ûnderkant fan it skerm leit. Sykje nei lytse ikoanen dy't dizze applikaasjes fertsjintwurdigje en klikje derop om it ferburgen finster te herstellen.

4. Besykje de fluchtoets Windows+D: Troch op de Windows-kaai en de letter "D" tegearre te drukken minimearret alle iepen finsters, wêrtroch it buroblêd wurdt iepenbiere. As jo ​​ferburgen finster is minimalisearre, soe it no sichtber wêze moatte op it buroblêd.

FAQ:

F: Wat betsjut it dat in finster ferburgen wurdt?

A: As in finster ferburgen is, is it noch iepen en rint op 'e eftergrûn, mar is op it stuit net sichtber op jo skerm.

F: Hoe wurdt in finster ferburgen?

A: Windows kin ferburgen wurde troch ferskate redenen, lykas tafallige klikken, softwareglitches, of bepaalde applikaasjes dy't automatysk minimalisearje.

F: Kin ik in ferburgen finster op in Mac ophelje?

A: Wylst de hjirboppe neamde metoaden spesifyk binne foar Windows, kinne Mac-brûkers ferlykbere techniken besykje, lykas it brûken fan de Dock of Mission Control om ferburgen finsters te finen.

F: Wat as gjin fan dizze metoaden wurket?

A: As jo ​​alle opsjes útput hawwe en jo ferburgen finster noch altyd net fine kinne, is it mooglik dat de applikaasje ferûngelokke is of in flater is tsjinkaam. Yn sokke gefallen kin it nedich wêze om de applikaasje opnij te begjinnen of jo kompjûter.

It finen fan in ferburgen finster op jo skerm kin in frustrearjende ûnderfining wêze, mar mei dizze ienfâldige techniken kinne jo fluch wer tagong krije ta jo ferlerne finster. Unthâld om kalm en geduldich te bliuwen wylst jo ferskate metoaden besykje, en jo sille jo ûntbrekkende finster ynkoarten wer yn sicht hawwe.