Hoe faak is Guillain Barre nei Shingrix faksin?

Yn 'e ôfrûne jierren hat it Shingrix-faksin populariteit krigen as in effektive previntive maatregel tsjin gordelroos, in pynlike en slopende tastân feroarsake troch it varicella-zoster-firus. Der binne lykwols soargen makke oer in mooglike ferbining tusken it Shingrix-faksin en it syndroom fan Guillain Barre (GBS), in seldsume neurologyske oandwaning. Litte wy it ûnderwerp ferdjipje en de feiten ûndersykje.

GBS is in betingst wêryn it ymmúnsysteem fan it lichem de perifeare nerven fersin oanfalt, wat liedt ta spierswakke en, yn slimme gefallen, ferlamming. Hoewol de krekte oarsaak fan GBS ûnbekend is, wurdt it faak foarôfgien troch in ynfeksje, ynklusyf virale of baktearjende sykten. Wylst it risiko fan it ûntwikkeljen fan GBS nei elke faksinaasje ekstreem leech is, is it waarnommen as in potinsjele side-effekt fan guon faksins.

Neffens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurdt de ynsidinsje fan GBS nei it Shingrix-faksin rûsd op sawat 1 oant 2 gefallen per miljoen administreare doses. Dit risiko is opmerklik leger dan it risiko fan it ûntwikkeljen fan GBS nei in natuerlike gordelroos-ynfeksje, dat wurdt rûsd op sawat 1 yn 3,000 gefallen.

FAQ:

F: Wat binne de symptomen fan Guillain Barre syndroom?

A: De symptomen fan GBS begjinne faak mei swakke en tinteljen yn 'e skonken en kinne foarútgean nei spierswakke of ferlamming. It kin ek ynfloed op it boppeliif, gesicht en sykheljen spieren.

F: Is it risiko fan GBS itselde foar alle faksins?

A: Nee, it risiko fan GBS ferskilt ôfhinklik fan it faksin. Guon faksinen, lykas it seizoensfaksin foar gryp, binne ferbûn mei in wat ferhege risiko fan GBS, wylst oaren gjin signifikante assosjaasje sjen litte.

F: Moat ik my soargen meitsje oer it krijen fan it Shingrix-faksin?

A: It risiko op it ûntwikkeljen fan GBS nei it Shingrix-faksin is ekstreem leech. De foardielen fan faksinaasje by it foarkommen fan gordelroos en de komplikaasjes derfan binne folle grutter as de potinsjele risiko's. It is altyd oan te rieden om te rieplachtsjen mei jo sûnenssoarchferliener om in ynformearre beslút te meitsjen basearre op jo yndividuele sûnensomstannichheden.

Ta beslút, hoewol d'r in minimaal risiko is foar it ûntwikkeljen fan Guillain Barre-syndroom nei ûntfangst fan it Shingrix-faksin, is de ynsidinsje signifikant leger yn ferliking mei it risiko ferbûn mei in natuerlike gordelroos-ynfeksje. Faksinaasje bliuwt in krúsjaal ynstrumint by it foarkommen fan gordelroos en de komplikaasjes dêrfan, en de foardielen fan it Shingrix-faksin binne grutter as de potensjele risiko's.