In stúdzje fynt dat gers in wichtige rol spylje yn koalstoffangst

In resinte stúdzje útfierd troch Young Zhou en syn team fan it Quinney College of Natural Resources en it Ecology Center hat ljocht brocht op 'e wichtige rol dy't gers spylje yn koalstoffangst. Tradysjoneel hawwe ynspanningen om de opwaarming fan 'e wrâld te mitigearjen rjochte op it planten fan beammen om koaldiokside te fangen en op te slaan. Dit ûndersyk docht lykwols bliken dat gers ek gâns bydrage oan koalstofopslach.

Publisearre yn Nature Geoscience, de stúdzje rjochte op tropyske savannen, in ekosysteem dêr't beammen en gers romte diele. De ûndersikers ûntdutsen dat gers goed foar mear as de helte fan 'e boaiemkoalstofynhâld yn dizze savannes, ynklusyf boaiem direkt ûnder beammen. Dizze fynst daagt it konvinsjonele leauwen út dat bebossing primêr koalstofopslach yn beammen stimulearret.

Wylst bosken primêr koalstof opslaan yn har stammen en blêden, bewarje gers-ekosystemen in signifikant diel fan koalstof yn 'e boaiem. Grassen hawwe wiidweidige woartelsystemen en drage by oan koalstofopslach troch it ûntbinen fan organysk ôffal. Dit is benammen weardefol sjoen de ûnwisse takomst karakterisearre troch globale opwaarming en in ferhege risiko fan droechte en wyldbrannen.

It ûndersyk hie as doel om de rol fan gers yn koalstofopslach te begripen, om't earder ûndersyk him benammen rjochte hie op beammen. De ûndersikers fierden in yngeand ûndersyk, ûndersocht de ynfloed fan ferhege beamdekking op boaiemkoalstofopslach yn savanne-ekosystemen. De resultaten lieten sjen dat de tanimming fan koalstofopslach yn 'e boaiem as gefolch fan útwreiding fan beambedekking minimaal wie.

De stúdzje die bliken ek fariaasjes yn boaiem koalstof opslach reaksje op ferhege beam cover, mei faktoaren lykas delslach, boaiem type, en de bydrage fan koalstof opslach út gers spylje in wichtige rol. Dit markearret de kompleksiteit fan tanimmende beamdekking en de ynfloed dêrfan op koalstofdynamyk yn savanneboaiem.

Dizze befinings beklamje it belang fan it behâld en beskermjen fan savanne-ekosystemen en it erkennen fan har unike bydragen oan 'e wrâldwide koalstofsyklus. De stúdzje freget om in mear wiidweidich begryp fan hoe't ferskate eleminten fan ekosystemen, lykas gers en beammen, bydrage oan koalstofopslach om effektive strategyen te ûntwikkeljen yn 'e striid tsjin globale opwaarming.

