Hoe kinne jo it ferskil fertelle tusken in kjeld en COVID?

Om't de COVID-19-pandemy mienskippen wrâldwiid trochgiet te beynfloedzjen, is it krúsjaal om ûnderskied te kinnen tusken symptomen fan gewoane verkoudheid en dy ferbûn mei it nije coronavirus. Wylst beide sykten wat oerienkomsten diele, binne d'r wichtige ferskillen dy't jo kinne helpe om te bepalen oft jo medyske oandacht moatte sykje of gewoan thús bliuwe en rêstje.

Wat is COVID-19?

COVID-19, koart foar coronavirus sykte 2019, is in ynfeksjesykte feroarsake troch it swiere akute respiratory syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It ferspriedt primêr troch respiratoire druppels as in ynfekteare persoan hoest, niest of praat.

Wat binne de symptomen fan COVID-19?

Symptomen fan COVID-19 kinne fariearje fan mild oant swier. Algemiene tekens omfetsje koarts, hoest, koartheid fan sykheljen, wurgens, lichemspine, keelpijn, en ferlies fan smaak of geur. Yn guon gefallen kinne partikulieren ek gastrointestinale symptomen ûnderfine lykas wearze, braken, of diarree.

Wat binne de symptomen fan in gewoane verkoudheid?

In kjeld presintearret typysk mildere symptomen yn ferliking mei COVID-19. Algemiene verkoudheidssymptomen omfetsje in rinnende of verstopte noas, niezen, keelpijn, milde hoest, en soms in leechgradige koarts. It is wichtich om te notearjen dat ferlies fan smaak of geur net gewoanlik ferbûn is mei in kjeld.

Hoe kinne jo ûnderskiede tusken in kjeld en COVID-19?

Hoewol it útdaagjend kin wêze om te ûnderskieden tusken de twa allinich basearre op symptomen, binne d'r in pear wichtige faktoaren om te beskôgjen. As earste binne COVID-19-symptomen de neiging om slimmer en langer te wêzen dan dy fan in gewoane verkoudheid. Derneist, as jo yn nau kontakt west hawwe mei ien dy't posityf hat testen foar COVID-19 of koartlyn binne reizge nei in gebiet mei hege ynfeksjesifers, is it krúsjaal om te testen foar it firus.

Wannear moatte jo medyske oandacht sykje?

As jo ​​​​swiere symptomen ûnderfine lykas swierrichheden mei sykheljen, oanhâldende boarstpine, betizing, of blauwe lippen of gesicht, is it essensjeel om direkte medyske oandacht te sykjen. Derneist, as jo net wis binne oer jo symptomen of soargen hawwe, is it altyd it bêste om te rieplachtsjen mei in sûnenssoarch professional dy't begelieding kin leverje op basis fan jo spesifike situaasje.

Ta beslút, hoewol de gewoane verkoudheid en COVID-19 wat oerienkomsten kinne diele, binne d'r ûnderskate ferskillen dy't jo kinne helpe om te bepalen hokker sykte jo kinne ûnderfine. As jo ​​​​net wis binne of soargen hawwe, is it altyd better om foarsichtich te wêzen en medysk advys te sykjen. Bliuw op 'e hichte, oefenje goede hygiëne, en folgje lokale sûnensrjochtlinen om josels en oaren te beskermjen yn dizze útdaagjende tiden.